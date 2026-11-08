Aggredita e uccisa da uno dei figli in casa: l'allarme e l'arresto immediato

Aggredita e uccisa da uno dei figli in casa: l'allarme e l'arresto immediato

Si tratterebbe di omicidio e sarebbe stato compiuto dal figlio della vittima. Questo almeno secondo una prima ricostruzione dei fatti che ha portato all’arresto del presunto colpevole, accusato di aver aggredito ed assassinato la madre nella loro casa. Il dramma è avvenuto in provincia di Bergamo, in una villetta nel comune di Palosco.

I primi aggiornamenti e la ricostruzione dei fatti.

Omicidio a Palosco: donna uccisa dal figlio in casa

Secondo quanto riportato da Bergamonews un parente avrebbe lanciato per primo l’allarme nella tarda mattinata di domenica 8 novembre, chiedendo aiuto ad una pattuglia della polizia locale: gli agenti sono entrati per primi in casa, facendo la terribile scoperta e accertando la presenza del corpo della donna.

Carabinieri della stazione di Martinengo e soccorritori sono giunti una manciata di minuti dopo presso un’abitazione di via Palo VI a Palosco. L’area è stata immediatamente delimitata ed i militari sono entrati nella casa dove hanno trovato la donna, dichiarata morta. Poco dopo è stato fermato il figlio, un ragazzo del 1979, accusato di aver commesso il delitto.

Anche un’unità cinofila è intervenuta sul posto.

Uccide la madre in casa: la ricostruzione dei fatti e le indagini

Gli investigatori hanno avviato accertamenti per ricostruire con esattezza quanto è accaduto: pare che la famiglia vivesse in un contesto familiare difficile ma occorrerà effettuare ulteriori indagini in tal senso allo scopo di chiarire le circostanze dell’omicidio. La vittima aveva 71 anni: sarebbe stata aggredita da uno dei figli per poi essere uccisa. Soltanto intorno a mezzogiorno si sarebbe diffusa la notizia, quando un parente ha chiesto aiuto.