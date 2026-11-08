Il Parlamento ha approvato una legge di bilancio che si propone di coniugare equilibrio finanziario e interventi mirati su tre aree strategiche: la vita delle famiglie, l’occupazione dei giovani e la protezione delle infrastrutture digitali. Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha sottolineato che il testo nasce da un confronto con la maggioranza, con l’obiettivo di mantenere i conti sotto controllo senza sacrificare le priorità sociali.

Misure fiscali e sociali per famiglie e giovani

Tra le novità più rilevanti, il congedo parentale è stato potenziato: per le famiglie con tre figli o più, il periodo di astensione dal lavoro è stato esteso a sei mesi, retribuiti all’80% dello stipendio. Questa scelta intende favorire la conciliazione tra lavoro e cura dei figli, riducendo la pressione economica sui nuclei più numerosi.

Agevolazioni sugli affitti

Il provvedimento prevede inoltre una significativa riduzione della cedolare secca. Chi affitta immobili a lungo termine con canone concordato pagherà il 5% di imposta, mentre per gli inquilini under 36 il tasso scenderà all’1%. L’iniziativa è stata pensata per incentivare l’offerta di alloggi a prezzi contenuti alle fasce più giovani della popolazione.

Libretto previdenziale per i neonati

Un altro strumento introdotto è il libretto previdenziale destinato ai nuovi nati. L’obiettivo è creare un capitale di partenza che i genitori possano cumulare nel tempo, promuovendo una cultura della previdenza fin dalla prima infanzia. Lupi ha dichiarato che questo “libretto” vuole dare fiducia a chi sceglie di mettere al mondo un figlio, rendendo più agevole la costruzione di un futuro autonomo.

Nel comparto dell’istruzione, le risorse risparmiate dalle agevolazioni fiscali saranno dirottate verso la scuola: gli insegnanti potranno vedere aumentati gli stipendi e verranno finanziati interventi per migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Cyber-security: una priorità nella strategia nazionale

Parallelamente alle misure sociali, il governo ha dedicato parte del bilancio al rafforzamento della cybersicurezza. Lupi, accompagnato dal deputato Alessandro Colucci, presidente dell’Intergruppo per la Sicurezza informatica e tecnologica, ha evidenziato come gli ultimi attacchi hacker a supermercati e sistemi di refrigerazione in tutta Europa, Italia inclusa, abbiano dimostrato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

Investimenti nel programma Safe

Una quota delle risorse del programma europeo Safe sarà destinata al potenziamento delle difese informatiche italiane. L’Italia, grazie all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha già dimostrato capacità di risposta, come dimostra la difesa efficace della posta elettronica della Camera dei deputati durante i recenti tentativi di intrusione.

Il Presidente Lupi ha ribadito che la difesa digitale deve diventare una priorità non solo nazionale ma anche europea, in linea con la direttiva NIS-2. Una cooperazione più stretta tra gli Stati membri è fondamentale per proteggere reti, sistemi e infrastrutture strategiche, garantendo sicurezza economica, alimentare e quotidiana.

Infine, Lupi ha contestato le critiche dell’opposizione, definendole “solite polemiche strumentali” e ha richiesto di proseguire con un dialogo costruttivo, concentrandosi su politiche che promuovano autonomia e crescita per i giovani e le famiglie.