Negli ultimi giorni i mercati internazionali hanno assistito a una notevole flessione del prezzo del petrolio. Una brusca discesa, innescata dalle recenti elezioni di midterm negli Stati Uniti, ha provocato un calo superiore all’8% in una singola sessione, spingendo i principali benchmark verso livelli record di ribasso.

Il giorno successivo, la pressione sui mercati è diminuita, ma il trend negativo è rimasto evidente.

I contratti futures hanno continuato a concedere, seppur a ritmi più contenuti, suggerendo una possibile stabilizzazione a breve termine.

Il crollo più marcato dopo le elezioni di midterm

La vittoria democratica alle elezioni di midterm ha alimentato le aspettative di una potenziale accelerazione nella conclusione del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tale scenario ha spinto gli operatori a ridurre drasticamente le proprie posizioni, facendo scivolare il WTI di 8,26% fino a 88,15 dollari al barile.

Parallelamente, il Brent, riferimento internazionale, ha perso l’8,59%, chiudendo a 94,70 dollari. Questi movimenti hanno rappresentato il più forte ribasso registrato negli ultimi mesi, evidenziando la sensibilità del settore energetico agli sviluppi geopolitici.

Reazione del WTI

Il contratto futuro del WTI per consegna a dicembre è stato il più colpito: la perdita dell’8,26% ha spinto il prezzo al livello di 88,15 dollari, segnando una delle maggiori flessioni giornaliere dell’anno.

Gli analisti hanno interpretato questa dinamica come un segnale di allarme, sottolineando che una riduzione della tensione geopolitica potrebbe ridurre la domanda di riserve strategiche.

Andamento del Brent

Il benchmark Brent per consegna a gennaio ha seguito una traiettoria simile, con un calo dell’8,59% che ha fissato il prezzo a 94,70 dollari al barile. Il Brent, più sensibile alle fluttuazioni del mercato europeo e asiatico, ha reagito con una velocità leggermente superiore rispetto al WTI, riflettendo le preoccupazioni globali sugli stock di petrolio e sui possibili tagli alla produzione.

Segnale di rallentamento nella sessione successiva

Nel trading successivo, i prezzi hanno mostrato una lieve ripresa dell’impulso di discesa. Il WTI per dicembre ha registrato una contrazione più contenuta dello 0,7%, stabilendosi a 87,5 dollari al barile. Allo stesso tempo, il Brent per gennaio ha perso solo lo 0,18%, ristabilendosi a 94,45 dollari. Questi numeri indicano che, sebbene la pressione ribassista persista, il mercato sta iniziando a trovare un nuovo equilibrio dopo la fase di shock.

Dettagli sul contratto WTI dicembre

Il leggero ritrattamento del WTI suggerisce che gli investitori stanno rivalutando le proprie strategie di copertura. La perdita dello 0,7% è stata alimentata da una combinazione di fattori: una leggera diminuzione delle richieste di raffinazione negli Stati Uniti e una moderata ripresa delle scorte strategiche. Nonostante ciò, il prezzo rimane al di sotto dei 90 dollari, un livello considerato psicologicamente significativo per il mercato.

Dettagli sul contratto Brent gennaio

Il Brent, con una perdita dello 0,18%, ha mostrato la stessa tendenza di moderazione. La stabilità relativa è stata supportata da una lieve attenuazione delle paure geopolitiche, oltre a segnali di una possibile riduzione della produzione da parte dell’OPEC+. Il valore di 94,45 dollari rimane comunque vicino alla soglia dei 95 dollari, un punto di riferimento chiave per i trader europei.

Il prezzo del petrolio ha subito un forte contraccolpo legato alle dinamiche politiche statunitensi, per poi dare segnali di una graduale riduzione della velocità di caduta. Gli osservatori del mercato continueranno a monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici e le decisioni dell’OPEC+, poiché entrambi gli elementi resteranno determinanti per l’andamento futuro del WTI e del Brent.