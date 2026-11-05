Il ministro dell'Economia bavarese aveva 55 anni. Aveva rinunciato a un appuntamento pubblico per motivi di salute prima del ritrovamento senza vita in hotel.

La morte di Hubert Aiwanger, ministro dell’Economia della Baviera e leader dei Freie Wähler, ha scosso il panorama politico tedesco. Il 55enne è stato trovato senza vita in una camera d’albergo a Berlino, dopo aver annullato un impegno pubblico per motivi di salute. Sulle circostanze del decesso è stata aperta un’indagine: al momento restano diversi interrogativi da chiarire.

Hubert Aiwanger trovato morto in un hotel a Berlino: il ministro aveva 55 anni

Hubert Aiwanger, presidente dei Freie Wähler (Liberi Elettori) e ministro dell’Economia della Baviera, è stato trovato morto all’età di 55 anni in una struttura alberghiera di Berlino. La notizia, riportata dal quotidiano tedesco Bild, è stata confermata da fonti del governo bavarese e delle forze di polizia della capitale.

I familiari del politico sono stati informati del decesso, mentre restano ancora da chiarire le circostanze della morte. La procura di Berlino e la polizia hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi e non sono stati diffusi dettagli sulle possibili cause. La Bild ha descritto il caso come un «mistero», proprio per gli interrogativi ancora aperti sulla vicenda.

Trovato morto Hubert Aiwanger: il discorso cancellato per motivi di salute e il corpo nella camera d’hotel

Nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, Aiwanger avrebbe dovuto partecipare all’inaugurazione della nuova sede cittadina del suo partito, a Berlino, pronunciando un intervento pubblico. Il politico, che ricopriva la carica di presidente dei Freie Wähler sia a livello nazionale sia regionale, aveva però deciso di rinunciare all’appuntamento per motivi di salute, affidando il proprio incarico a un sostituto. La situazione è diventata particolarmente preoccupante quando non è stato più possibile mettersi in contatto con lui.

Successivamente, il ministro è stato trovato senza vita nella propria stanza, situata al terzo piano dell’hotel Neuer Fritz. Nato il 26 gennaio 1971 a Ergoldsbach, nella Bassa Baviera, Aiwanger era entrato nel Landtag, il parlamento regionale, nel 2008, diventando capogruppo dei Liberi Elettori. Dal novembre 2018 ricopriva invece il doppio incarico di vice primo ministro e ministro dell’Economia bavarese.

Profondamente colpito dalla notizia, il governatore Markus Söder ha affidato a X un messaggio di cordoglio: «La morte improvvisa di Hubert Aiwanger è una tragedia assoluta. Siamo tutti profondamente sconvolti». Il leader della Csu ha poi rivolto un pensiero ai familiari e ai figli del politico: «I nostri pensieri vanno ora innanzitutto alla sua famiglia e ai suoi figli. Piangiamo con loro e preghiamo per loro».