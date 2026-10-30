Nel corso della mattinata di ieri a Roma, il mercato dei titoli sovrani ha mostrato segni di volatilità. L’interesse degli investitori si è concentrato sul differenziale di rendimento tra il BTP decennale e il Bund tedesco a pari scadenza, un indicatore atteso per valutare la percezione di rischio dell’Italia rispetto alla Germania.

Spread BTP-Bund a 10 anni chiude a 118 punti base

All’apertura della seduta, il spread si è attestato sui 114 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 113 registrati il giorno precedente. Tuttavia, nel corso della contrattazione ha guadagnato ulteriori 4 punti, chiudendo a 118 punti base, contro i 117 punti base segnati all’inizio della giornata. Questo incremento riflette una leggera riduzione della fiducia del mercato verso i titoli italiani rispetto a quelli tedeschi.

Confronto con le chiusure precedenti

Il valore di 118 punti base supera i 114 osservati alla chiusura della giornata di ieri e supera anche i 113 della vigilia, segnalando una tendenza al rafforzamento del differenziale in risposta a fattori economici emergenti.

Rendimento del BTP decennale in evoluzione

Il rendimento del BTP a 10 anni è passato dal 4,49% registrato all’apertura a un valore intermedio del 4,51% verso la fine della sessione.

Successivamente, a seguito della pubblicazione di dati macroeconomici francesi, il rendimento ha spiccato ulteriormente, toccando il 4,54%.

Impatto dei dati francesi

I dati sul PIL e sull’inflazione della Francia hanno alimentato la pressione al rialzo sui rendimenti, poiché gli investitori hanno ricalibrato le aspettative sui tassi di interesse europei, spostando parte del capitale verso titoli considerati più sicuri.

Contesto europeo: OAT francesi e attesa sui dati del terzo trimestre

Parallelamente, gli OAT francesi a 10 anni hanno ritornato vicino alla soglia del 5%, chiudendo al 4,96%. Il loro spread rispetto al Bund è ora di circa 160 punti base, un valore significativamente più ampio rispetto a quello italiano.

Prospettive per Italia, Germania ed Eurozona

La giornata ha visto anche la programmazione dei dati sul PIL di Italia, Germania e dell’intera Eurozona per il terzo trimestre. Il rilascio di questi indicatori è atteso con attenzione, poiché potrebbe influenzare ulteriormente i rendimenti e gli spread dei titoli sovrani nei prossimi giorni.

L’aumento dello spread a 118 punti base e il rialzo del rendimento al 4,54% evidenziano un contesto di maggiore incertezza per i titoli italiani. Gli operatori di mercato monitoreranno da vicino le evoluzioni macroeconomiche, poiché le decisioni di politica monetaria della BCE e le performance economiche dei principali Paesi dell’Unione influenzeranno la direzione futura dei costi di finanziamento per l’Italia.