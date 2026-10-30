McDonald’s ha confermato una nuova collaborazione con il celebre franchise giapponese: le carte Pokémon saranno nuovamente inserite negli Happy Meal. L’annuncio, rilasciato il 29 ottobre sul profilo X dell’azienda, mette fine a settimane di speculazioni e anticipa una campagna globale per celebrare i 30 anni dei Pokémon.

Il calendario di distribuzione prevede quattro ondate.

La prima, a novembre 2026, coinvolge sette mercati: Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Figi, Francia e Spagna. Negli Stati Uniti il debutto è fissato per il 10 novembre, in Canada per il 3 novembre e in Australia per il 5 novembre, con una durata stimata di circa cinque settimane. A dicembre si aggiungono più di quaranta paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria e gran parte dell’Europa centro-orientale.

Calendario mondiale e fase italiana

Il secondo segmento di lancio, previsto per dicembre, estende la promozione a ulteriori regioni europee e a varie nazioni asiatiche. La terza ondata, che arriverà a gennaio 2027, includerà l’Italia, il Brasile, il Messico, la Thailandia e le Filippine. L’ultima fase si concluderà a febbraio con Regno Unito e Irlanda. In Italia la data precisa di avvio non è ancora stata comunicata, né la durata della campagna, che generalmente si conclude al esaurimento delle scorte.

Per il mercato italiano la promozione avrà una portata notevole: più di 825 ristoranti parteciperanno, di cui circa 90 % sono gestiti da imprenditori licenziatari. Questo significa che la maggior parte delle vendite dipenderà dall’efficacia dei franchising locali, il che rende la data di lancio particolarmente strategica per chi gestisce un punto vendita McDonald’s.

Cosa troverà il consumatore negli Happy Meal

Ogni Happy Meal conterrà un giocattolo in miniatura che replica la classica scatola rossa del menu, con il volto di un Pokémon da agganciare a borse o chiavi. Sono previste 15 varianti, da Pikachu a Umbreon, passando per Charmander e altri personaggi iconici. Il giocattolo è accompagnato da due carte pescate casualmente da una collezione di 15; alcune di queste carte sono in versione olografica, aumentando il loro valore per i collezionisti.

La promozione prevede inoltre tre confezioni speciali a tema – Pikachu, Torchic e Umbreon – che contengono una combinazione distinta di carte. Scansionando il QR code stampato sulla confezione, i consumatori potranno accedere a un gioco digitale dove è possibile cercare tutti i personaggi della collezione, aggiungendo un ulteriore elemento di gamification all’esperienza.

Impatto sui ristoranti franchising italiani

Le collaborazioni tra Pokémon e McDonald’s hanno sempre attirato non solo famiglie ma anche collezionisti adulti, alcuni dei quali acquistano serie intere per rivendere le carte online. Per i licenziatari italiani, un lancio a gennaio – tipicamente un mese più tranquillo dopo le festività natalizie – rappresenta un’opportunità per ri-attivare il flusso di clientela. Un’afflusso di fan e collezionisti può incrementare il fatturato, a patto di gestire adeguatamente le scorte e l’affluenza nei primi giorni di apertura.

Il modello di business di McDonald’s Italia si basa infatti su una rete di franchising molto capillare, dove le performance locali dipendono dalla capacità dei gestori di sfruttare le campagne promozionali. Una promozione di tale portata, che combina merchandising fisico e digitale, ha il potenziale di generare un “effetto ritorno” significativo, soprattutto se sostenuta da una comunicazione mirata tramite l’app ufficiale e i canali social di McDonald’s.

La nuova serie di carte Pokémon rappresenta sia un ritorno atteso dagli appassionati sia una leva di marketing per i più di 800 ristoranti italiani. Resta da vedere come la domanda si evolverà nei mercati europei iniziali, Francia e Spagna, e quali saranno le decisioni operative dei licenziatari una volta confermata la data esatta di lancio.