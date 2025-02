Unghie spezzate: perché succede e come rimediare

Le unghie spezzate possono essere la conseguenza di condizioni cliniche particolari, ma non necessariamente sono il segnale di un problema di salute sottostante. Fortunatamente, le soluzioni naturali sulle quali fare affidamento per prenderci cura delle unghie spezzate, in maniera autonoma, sono molte. Vediamole insieme.

Se le nostre unghie appaiono deboli o fragili, se su di esse compaiono delle crepe verticali o orizzontali, anche piccole, molto probabilmente, siamo alle prese con una condizione clinica conosciuta come “onicoschizia”. Questo problema, che è più frequente nelle donne, rispetto agli uomini, ed è prevalente, soprattutto, dopo i 50 anni, non dipende da una causa specifica, ma da più cause, che si possono manifestare anche tutte insieme in una sola persona.

Non sempre le unghie spezzate celano un problema di salute sottostante, ma è evidente che, se questa dovesse essere la ragione, sarà necessario indagare a fondo perché le unghie spezzate possono essere curate solo se prima si cura la patologia che le determina.

La maggior parte delle volte, le unghie spezzate sono la conseguenza di abitudini sbagliate, anche involontarie, come quella di mangiarsi le unghie o di usare prodotti aggressivi, sia per quanto riguarda i prodotti che si usano per la pulizia della casa, sia per quanto riguarda l’utilizzo di smalti, gel e prodotti simili, e di altri fattori esterni, come, ad esempio, la psoriasi o le carenze vitaminiche.

Unghie spezzate: come curarle

Le unghie spezzate non provocano dei veri e propri sintomi, ma sono antiestetiche, soprattutto se il danno è particolarmente esteso. In ogni caso, non dobbiamo aspettare che la situazione degeneri prima di intervenire perché, se non curate tempestivamente, le unghie spezzate possono essere responsabili di infezioni gravi e altre condizioni particolari.

Le unghie spezzate non guariscono spontaneamente, ma possono, comunque, essere curate, in maniera autonoma, con l’utilizzo di soluzioni naturali che, oltre a curare le unghie spezzate, provvederanno anche a renderle più forti e sane, proprio per evitare nuove ed eventuali lesioni o spaccature future. Tuttavia, se le unghie spezzate sono causate da condizioni mediche, come, ad esempio, la psoriasi o delle carenze nutrizionali, il nostro consiglio è quello di risolvere questi problemi con l’aiuto di un professionista e, contemporaneamente, trattare le unghie con le soluzioni naturali suggerite.

