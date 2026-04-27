Guardia mineraria in Congo: come funzionerà il nuovo corpo per tutelare i minerali strategici

La creazione di una guardia mineraria in DRC, finanziata da Stati Uniti e Emirati, mira a mettere in sicurezza i siti estrattivi e la filiera dei minerali critici

La General Inspectorate of Mines (IGM) della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato la nascita di una guardia mineraria, un corpo a carattere paramilitare pensato per proteggere i vasti giacimenti del paese e le rotte di trasporto dei materiali. L’iniziativa arriva in un contesto in cui la competizione internazionale per i minerali critici si intreccia con conflitti locali: gruppi armati cercano il controllo dei territori ricchi di risorse, mettendo a rischio produzione e commerci.

Il programma, cofinanziato dagli Stati Uniti e dagli Emirati Arabi Uniti con un impegno di circa 100 milioni di dollari, è progettato per creare una forza che assicuri interamente la catena estrattiva, dalla cava fino al carico destinato all’esportazione. L’IGM ha spiegato che l’obiettivo è migliorare la tracciabilità e la governance del settore minerario, contrastando pratiche illecite e contribuendo a una gestione più trasparente delle ricchezze sotterranee.

Struttura e missione della guardia mineraria

Secondo il piano presentato dall’IGM, la nuova unità sarà una special unit con compiti di protezione dei siti estrattivi e sicurezza logistico-operativa lungo le vie di trasporto dei minerali. È prevista una forza complessiva di oltre 20.000 guardie che opereranno nelle 22 province minerarie sotto la supervisione dell’IGM.

La finalità dichiarata include sia la protezione fisica delle infrastrutture sia il rafforzamento della tracciabilità dei materiali, elemento chiave per garantire standard di governance e accesso ai mercati internazionali.

Formazione e dispiegamento

I reclutati dovranno seguire un corso di addestramento della durata di sei mesi volto a fornire competenze tecniche e operative per la sicurezza dei siti estrattivi. L’IGM ha previsto un dispiegamento graduale della forza, con una prima unità che dovrebbe essere schierata a dicembre e una completa copertura territoriale pianificata entro la fine del 2028. Il modello operativo punta a coniugare attività di sorveglianza, scorta dei carichi e cooperazione con le autorità civili e militari locali.

Contesto geopolitico e interessi esterni

La decisione di creare la guardia mineraria non si separa dalle dinamiche internazionali: la Repubblica Democratica del Congo possiede circa il 70% della produzione globale di cobalto e giacimenti significativi di rame, coltan e litio, risorse cruciali per il settore energetico e tecnologico. Aziende cinesi hanno storicamente avuto una posizione dominante nelle attività estrattive; gli Stati Uniti, con i loro partner, cercano invece di diversificare le catene di approvvigionamento per ridurre tale predominio.

Accordi e investimenti recenti

Nel quadro delle recenti intese internazionali, la DRC ha firmato un accordo con il Ruanda a dicembre volto a ridurre le tensioni nell’est del paese e a prevedere misure economiche per sostenere la filiera dei minerali strategici. A livello commerciale, gli Stati Uniti hanno avviato una partnership mineraria e società occidentali, come la Virtus Minerals, hanno acquisito asset locali come la Chemaf. Altre imprese occidentali stanno mostrando interesse per investimenti anche in aree finora controllate da gruppi ribelli.

Rischi, benefici e scenari possibili

L’istituzione di una forza dedicata alla sicurezza mineraria offre potenziali benefici: maggiore protezione degli investimenti, riduzione del traffico illecito di materie prime e miglioramento della conformità a standard internazionali di sostenibilità e tracciabilità. Tuttavia, esistono rischi tangibili legati alla militarizzazione del settore estrattivo e alla possibile escalation delle tensioni con i gruppi armati che traggono vantaggio dalle risorse locali. La necessità di trasparenza, controllo civile e monitoraggio dei diritti umani è cruciale affinché la misura non produca effetti collaterali negativi per le comunità interessate.

Il successo dell’operazione dipenderà dalla capacità delle autorità congolesi e dei partner esterni di implementare pratiche di buona governance, garantire responsabilità nelle operazioni della guardia mineraria e promuovere percorsi economici legali per le popolazioni locali. L’equilibrio tra sicurezza, sviluppo economico e rispetto dei diritti sarà determinante per trasformare le ricchezze minerarie in un vantaggio condiviso anziché in un fattore di conflitto prolungato.