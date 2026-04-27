Odessa sotto attacco. Trump: "conversazioni positive" con Putin e Zelensky

La Russia colpisce la regione ucraina sul Mar Nero, per indebolire le sue capacità logistiche e commerciali. Kiev risponde con droni sulla regione di Belgorod, mentre il cancelliere tedesco Merz parla di “concessioni territoriali” per arrivare a un cessate il fuoco, in cambio di un percorso chiaro di adesione all’UE dell’Ucraina.
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