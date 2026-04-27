Enpa: sequestrati quasi 100 barboncini in provincia di Pisa

Roma, 27 apr. (askanews) – Quasi 100 barboncini sequestrati in un allevamento nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Pisa, con il supporto nelle indagini dei carabinieri forestali, e grazie all’intervento dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, che ha preso in carico i cani, accogliendoli nei propri rifugi, tranne quelli non trasportabili per condizioni di salute.Le indagini hanno accertato la presenza di strutture realizzate senza titolo edilizio; i numerosi cani erano tenuti in spazi sovraffollati, ambienti pericolosi e privi dei requisiti minimi previsti dalle normative.

I cagnolini sono stati visitati dai veterinari Enpa, prima del trasferimento. Nell’intervento sono state coinvolte anche le sezioni di Pistoia, Perugia, Pisa, Torino e Novara.Secondo la vicepresidente dell’ente, Giusy D’Angelo, la forte domanda di cani di razza alimenta un sistema che troppo spesso sfocia nell’illegalità.”È sempre di più la richiesta di barboncini, questo comporta un traffico e l’usare essere viventi per la riproduzione, creare eventuali malattie genetiche e soprattutto il non avere consapevolezza durante l’adozione”.La vicenda configura ipotesi di maltrattamento di animali, non solo per le lesioni fisiche riscontrate, anche per le condizioni di detenzione incompatibili con le esigenze della specie, sostiente l’Enpa, che, si costituirà parte civile nel procedimento che dovesse derivarne.