Elisa incanta il Forum, tra nuova musica e messaggi per la pace

Milano, 27 apr. (askanews) – Il vero “effetto speciale” della serata è la sua voce, Elisa, dopo il successo della tournée “Elisa Palasport Live 2025”, che ha preso il via a novembre, ha aggiunto nuovi appuntamenti in questa primavera portando dal vivo il suo show potente e emozionante. Davanti al pubblico del Forum di Milano, la cantautrice friulana ha dato il meglio di sè in un concerto tecnicamente perfetto, ma pieno di trasporto emotivo e di passione.Sul palco ha portato anche il nuovo brano, nato dalla collaborazione con Dardust che segna l’inizio di un nuovo percorso professionale e musicale.

Sempre attenta ai temi di attualità e all’impegno per l’ambiente, questa volta Elisa ha voluto parlare della situazione della politica intenazionale, con il diffondersi di conflitti e guerre, e due volte ha ribadito la necessità di tornare alla pace e al dialogo.Le prossime date: 27 aprile – Milano, Unipol Forum; 29 aprile – Torino, Inalpi Arena; 02 maggio – Bologna, Unipol Arena; 03 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 05 maggio – Roma, Palazzo dello Sport; 07 maggio – Bari, Pala Florio; 09 maggio – Eboli, Pala Sele.