Neve di primavera a Mosca, alberi caduti, disagi e voli cancellati

Mosca, 27 apr. (askanews) – Nevicata fuori stagione a Mosca: allerta arancione nella capitale russa, diramata dal Centro meteorologico nazionale, con disagi alla circolazione: voli cancellati o in ritardo, alberi caduti sotto il peso dell’abbondante manto bianco e appelli alla prudenza a chi si mette in viaggio dopo la tempesta improvvisa. Problemi soprattutto all’aeroporto di Vnukovo.Un paesaggio insolito per la primavera inoltrata, con gli spalaneve per le strade e le auto ricoperte di centimetri di neve.”Il vero inverno è tornato”, ha detto il canale televisivo russo Pervy Kanal.

Nei sobborghi della capitale si sono formate grandi code. Le autorità di Mosca hanno annunciato su Telegram che il tempo peggiorerà nel corso della giornata con “intense piogge” e “forti raffiche di vento”. Il sindaco, Sergei Sobianine, ha esortato i residenti a essere cauti.