Fino al 3 maggio AMAB, tra arte antica, contemporanea, gioielleria

Roma, 27 apr. (askanews) – Durerà fino al 3 maggio la 51a edizione di AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra diretta da Emo Antinori Petrini, nel Polo fieristico Umbria Fiere, che vede la partecipazione di circa 90 espositori. Antiquariato, arte moderna e contemporanea, design, grafica, gioielleria sono i protagonisti di un’edizione che porta avanti il progetto di rinnovamento iniziato nel 2023, con una fiera in cui le più diverse forme d’arte dialogano tra loro.

E in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dell’Ottavo Centenario dalla morte di San Francesco di Assisi, AMAB ha scelto di rinnovare la propria identità nel segno dell’accoglienza e del dialogo tra le varie epoche.Tra gli eventi che arricchiscono l’appuntamento di quest’anno ci sono anche la mostra dedicata a Giorgio Ascani, in arte Nuvolo, curata da Bruno Corà, e quella dedicata ai costumi teatrali realizzati dalla costumista e scenografa Tita Tegano.

Novità di questa 51a edizione è AMAB OFF, che porta per la prima volta la rassegna fuori dal circuito del polo fieristico, con l’intento di trasformare la fiera in un sistema culturale diffuso.