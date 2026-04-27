Belve, anticipazioni sulla puntata con Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci

Scopri cosa aspettarsi dalla puntata di Belve con Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci e perché Elenoire Ferruzzi non sarà presente

Il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, si prepara a un nuovo appuntamento televisivo che promette confronti diretti e momenti intensi. Nel quarto episodio del ciclo, in onda martedì 28 aprile, tre volti noti del mondo dello spettacolo saliranno sullo sgabello per rispondere alle domande della conduttrice: stiamo parlando di Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci.

Il format è noto per interviste senza filtri e per mettere in luce tanto i retroscena personali quanto le polemiche pubbliche.

La struttura della puntata unisce momenti di racconto biografico a interrogazioni su fatti recenti, con la sigla finale che raccoglie i fuori scena più curiosi. In questo contesto, ogni ospite porta con sé temi diversi: dalla musica alle vicende giudiziarie, passando per polemiche social e critiche giornalistiche.

La serata si preannuncia quindi come un mosaico di storie che riflettono le contraddizioni del mondo dello spettacolo contemporaneo.

Ospiti principali e argomenti caldi

La partecipazione di Romina Power sarà seguita con attenzione soprattutto per le sue recenti dichiarazioni relative al repertorio cantato con Al Bano, e in particolare alla canzone Felicità.

Power ha più volte sottolineato come certi brani, pur amati dal pubblico, non rispecchino necessariamente il suo gusto personale: una dinamica che andrà esplorata nel confronto con la conduttrice. Accanto a lei, Elena Santarelli potrebbe affrontare la questione relativa allo stalking subito e alla scelta di sporgere denuncia, un tema che intreccia aspetti legali e psicologici della vita pubblica.

Romina Power e il rapporto con il repertorio

Nel corso dell’intervista è atteso un approfondimento sul rapporto tra artista e canzoni popolari. Romina Power ha espresso in passato la difficoltà di conciliare il proprio gusto artistico con brani molto noti, cantati insieme ad Al Bano per il gradimento del pubblico. Questo passaggio solleva il tema più ampio del compromesso artistico: il balance tra identità personale e aspettativa collettiva, che la conduttrice potrebbe indagare con domande mirate sul senso della performance e sull’eredità musicale condivisa.

Elena Santarelli e la denuncia per minacce

Elena Santarelli è pronta a raccontare l’esperienza che l’ha portata a rivolgersi alle autorità dopo messaggi privati ritenuti intimidatori. La vicenda mette in luce come la notorietà esponga a rischi di natura privata e pubblica: tra la tutela personale e la gestione mediatica, la sua testimonianza offrirà spunti sul tema della sicurezza individuale e sul ruolo delle piattaforme social nella vita delle celebrità. La questione sarà trattata con la consueta attenzione del programma a episodi sensibili.

Il confronto con le critiche: Sal Da Vinci e la polemica su Sanremo

Sal Da Vinci arriva sullo sgabello in un momento segnato dal dibattito successivo alla sua vittoria al Festival di Sanremo. A far discutere sono state alcune osservazioni di opinionisti, in particolare la frase che ha associato il suo brano a un immaginario problematico. Nell’anticipazione dell’intervista, l’artista ha risposto con domande retoriche sul concetto stesso di repertorio, chiedendosi se esista un elenco di brani ‘di riferimento’ per certi ambienti. La sua difesa del pubblico che lo ha votato ha messo al centro il tema del rispetto verso chi sceglie un artista.

Reazioni e tono dell’intervista

Fagnani è nota per non risparmiare domande scomode, e l’incontro con Sal Da Vinci promette un confronto di idee su gusto, critica e spazio pubblico della musica. L’intervista esplorerà anche l’elemento emotivo dietro la scelta del repertorio e la percezione degli ascoltatori, con battute e momenti più leggeri che smorzano il tono dei passaggi più duri.

Assenze, polemiche esterne e informazioni pratiche

Un nome che ha attirato attenzione per la sua mancata partecipazione è quello di Elenoire Ferruzzi, la quale ha spiegato sui social le ragioni del suo mancato arrivo al programma. Ferruzzi ha negato problemi legali in corso o l’uso di sostanze, rivendicando la propria formazione e la padronanza linguistica come elementi che la renderebbero perfettamente in grado di affrontare un’intervista. Di contro, le sue critiche pubbliche al format e alla conduttrice, riportate in vecchi video, hanno alimentato il dibattito sull’opportunità o meno della sua partecipazione.

Per chi volesse seguire la puntata, Belve va in onda in prima serata su Rai 2 e la registrazione è disponibile on demand su RaiPlay e Disney+. Il programma è ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle, con una redazione che cura domande e montaggio in modo da valorizzare sia il racconto personale sia i momenti di confronto più immediati. La sigla finale, con i fuori onda, continua a essere uno dei segmenti più attesi dal pubblico.