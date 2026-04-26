Colpo di scena al Gf Vip: Francesca Manzini ha dichiarato di essere fidanzata con un uomo dello spettacolo e di non averlo mai detto per proteggerlo. Ecco cosa è successo.

Gf Vip, Francesca Manzini è fidanzata? “Lo amo ma sto male, non posso parlarne”

Francesca Manzini è fidanzata con un uomo dello spettacolo anche lui famoso? E perché ha sempre detto di essere single? Antonella Elia, davanti a tutti gli altri concorrenti, ha rivelato, riferendosi alla Manzini: “Cara mia, il nostro amico in comune, Emiliano, mi ha detto che tu stai con uno dello spettacolo, con uno famoso, l’hai sempre tenuto nascosto, ma ora è arrivato il momento di rivelare tutta la verità.

Io so chi è, da qui alla fine del programma lo rivelo“.

La reazione della comica rimasta in silenzio ha alimentato i rumors, e Alessandra Mussolini ha subito notato questa reazione: “Guardate com’è rimasta freezata, colpita e affondata. C’è davvero qualcosa sotto”, ha dichiarato la Mussolini.

La dichiarazione choc: “Non fatemi domande, non posso parlare”

Quella che sembrava una battuta, si è rivelata una verità. Qualche ora dopo l’affermazione di Antonella Elia, l’imitatrice ed ex conduttrice di Striscia La Notizia è scoppiata in lacrime, e ha ammesso di non essere single, ma di non poter raccontare niente: “Non sto bene e ora lo posso dire. A me manca da morire questa persona.

E voi potete parlare dei vostri compagni e compagne, io non posso dire nulla. Non mi fare domande, non posso parlare”.

“Ma è un gangster? È un diplomatico. Dai è un attore, non puoi dire nulla per questo”, ha controbattuto Antonella Elia. E’ così. Francesca Manzini ha davvero un fidanzato segreto e l’ha confermato anche all’altro concorrente Renato Biancardi: “Io sto male. Adesso sto male anche per lui. Mi manca, non so niente, non so che cosa saremo, non so se saremo. Io devo sfogarmi. Ci sono tante cose che non si sanno”.

La delusione di Raimondo Totaro

Ma come ha reagito il suo amico Raimondo Todaro, ignaro di tutto? Todaro ha subito detto di essere deluso. Il ballerino siciliano ieri notte si è confidato con Adriana Volpe: “Io non so più nulla. Io so che lui l’ha lasciata nove mesi fa. Lei mi ha raccontato che lui se n’è andato via a Washington e che le ha scritto solo gli auguri di Natale. Questo so di lei e questa è la versione che mi ha dato più volte”.

La Volpe, invece, ha risposto a Todaro confidandogli quanto detto dalla Manzini: “Lei dice che in realtà lui fuori c’è, che le ha anche dato consigli su come affrontare questo percorso. Pare che le cose possano continuare a navigare.

Ha un profondo amore per questo uomo fuori e qui dentro se n’è accorta di più. Lunedì lei vuole parlare con lui per sapere se deve uscire o se può continuare qui, perché sa che lui è fuori che l’aspetta. Mi ha detto che lunedì le daranno la possibilità di confrontarsi con lui. Prima mi ha proprio detto ‘sto facendo di tutto per proteggerlo, io qui non volevo parlare di lui, mi hanno sgamato, ora lo dico, sono innamorata di questa persona”.

Ma Todaro resta ancora più deluso di non aver saputo direttamente dalla sua amica Manzini come stanno realmente le cose: “Io sapevo che lei non lo sentiva da nove mesi e che lui non le aveva nemmeno risposto agli ultimi messaggi, pensa tu!”.

Il chiarimento tra Manzini e Todaro

Dopo quanto emerso, la Manzini ha voluto subito chiarire con Todaro, preoccupata della possibile rottura tra i due: “Io lo volevo proteggere! Lo amo da morire. Non so se c’è, non so se mi vorrà vivere, non so che cosa faremo. È una storia particolare, è una cosa importante, è un legame non definito. Non si può immaginare. Tu puoi parlarmi della tua ragazza, io non posso. Avevo detto che era un amore finito e che lui era un diplomatico, che era andato via a Washington, perché non se ne parlasse più, ma la cosa ora è venuta fuori. Io vorrei condividere questa cosa con te, ma non posso!”.

Todaro ha risposto di essersi sentito preso in giro, sarebbe bastato dirgli che era fidanzata e che non poteva scendere nei dettagli, ma senza dir bugie: “Tu mi avevi detto che non lo sentivi da Natale e ora esce fuori che l’hai sentito fino al giorno prima di entrare qui. Perché non mi hai detto ho questa storia, ma non ti posso dire nulla?.

Mi hai raccontato cose che non corrispondono alla verità, ma mi ci hai fatto credere per un mese. Tu hai lasciato andare queste bugie per un mese. Sei una matta scatenata. Mi dovevi prendere da parte e dirmi che non potevi parlare delle tue cose private”.

La comica si è giustificata dicendo: “Io per proteggerlo ho fatto tutto un casino. Ero nel panico, infatti è successo un casino, sulla nostra amicizia non ti ho mai mentito però”. Il confronto è terminato con un abbraccio!

La reazione del web

La rivelazione di Francesca Manzini, dopo che per un mese e mezzo aveva sempre detto di essere single tanto che si parlava di un rapporto non sono d’amicizia con Raimondo Todaro, ha diviso il web, attirando anche molte critiche sulla poca sincerità della comica.

“O si sta inventando tutto oppure è vittima di qualche truffa amorosa, se no non si spiega”, si legge tra i commenti. “Siamo davanti a un Prati Gate 2.0”. “L’uomo famoso che sta con lei è Mark Caltagirone”. Con ogni probabilità nella prossima puntata di martedì si parlerà del fidanzato “misterioso” e potremmo scoprire la sua identità.