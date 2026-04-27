Masterchef, chi è Chiara Pavan? La nuova probabile giudice con Barbieri e Ca...

Masterchef, chi è Chiara Pavan? La nuova probabile giudice con Barbieri e Ca...

La quindicesima edizione di “Masterchef” si è conclusa da poco ma già si comincia a pensare alla prossima stagione. Circola il nome di Chiara Pavan come nuovo giudici accanto a Cannavacciuolo e Barbieri. Sarà vero? Intanto vediamo di conoscere meglio Chiara.

Masterchef, Chiara Pavan possibile nuovo giudice accanto a Cannavacciuolo e Barbieri?

“Masterchef” è uno dei programmi più amati e seguiti, il cooking show è infatti già arrivato alla quindicesima stagione, che si è conclusa del marzo scorso.

C’è già chi comincia a fare previsioni in relazione alla prossima edizione del programma e, i rumors, parlano di una possibile novità in giuria. Chiara Pavan, rinomata chef stellata, l’abbiamo vista anche nella scorsa edizione come giudice ospite e, i rumors, la vogliono accanto ad Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri come nuova giudice! Per ora sono solo ovviamente indiscrezioni, in attesa di sapere cosa c’è di vero, conosciamo meglio la Pavan.

Masterchef, chi è Chiara Pavan? La nuova probabile giudice con Barbieri e Cannavacciuolo

Classe 1985, veneziana, chef stellata. Chiara Pavan potrebbe essere la nuova giudice di “Masterchef”, accanto a Cannavacciuolo e Barbieri. Chiara è stata intervistata dal Corriere della Sera, dove ha parlato del cooking show di Sky e del rapporto con i giudici: “Li adoro.

Antonino Cannavacciuolo è un leader nato. Bruno Barbieri ha una grande ironia e Giorgio Locatelli è molto affine a me e ai miei valori basati sulla responsabilità sociale e ambientale.” Chiara ha parlato anche di amore, la 41enne è infatti fidanzata con Francesco Brutto, chef con il quale condivide non solo la vita ma anche la gestione della cucina del ristorante stellato Venissa.