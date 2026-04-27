Il 33enne cinese farebbe parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche sulle terapie.

L’hacker cinese Zewei Xu, 33 anni, è stato estradato negli Stati Uniti dall’Italia. L’uomo è accusato di essere una spia.

Hacker cinese estradato negli USA: era stato arrestato a Malpensa

Zewei Xu, ingegnere cinese di 33 anni, è stato estradato negli Stati Uniti. L’uomo era stato arrestato il 3 luglio del 2025 all’aeroporto di Malpensa, su mandato degli Usa, perché accusato di essere una spia.

Lo scorso mese di aprile la Cassazione aveva rigettato il ricorso della Difesa contro il provvedimento della Corte di Appello di Milano che, il 27 gennaio scorso, aveva dichiarato accoglibile la domanda di estradizione.

Hacker cinese estradato negli USA: accusato di spionaggio sui vaccini Covid

L’ingegnere cinese Zewei Xu è stato estradato negli Stati Uniti dall’Italia.

L’uomo, come detto, era stato arrestato l’estate scorsa all’aeroporto di Malpensa, su mandato degli States. Secondo l’Fbi Zewei Xu farebbe parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni su terapie e vaccini anti-Covid nel corso della pandemia. Nei suoi confronti il distretto meridionale dello Stato del Texas aveva emesso un mandato nel novembre del 2023.

Il Ministro della Giustizia italiana nei giorni scorsi ha dato il via libera alla procedura di estradizione, che è già stata eseguita.