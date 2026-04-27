Antonella Elia accusa Valeria Marini al Grande Fratello Vip. I momenti di tensione in questa edizione sono all’ordine del giorno e con l’ingresso della nuova concorrente sembrano essere aumentati.

Antonella Elia accusa Valeria Marini: “Mi ha fatto una cosa grave”

A meno di un giorno dall’ingresso di Valeria Marini al Grande Fratello Vip, ci sono già stati momenti di tensione.

Antonella Elia si è scagliata contro di lei e la sua esibizione al Late Show, che ha definito “un orrore“. La concorrente ha rivelato agli altri inquilini che prima dell’inizio del GF Vip, Valeria Marini le avrebbe fatto qualcosa di molto grave. “Tra noi ci sono state tante cose non belle.

Non parlo solo delle litigate al GF Vip 4, me ne ha combinate tante. Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro. Su di me ha detto di tutto, anche che odio le donne” ha dichiarato.

Elia si riferisce a un’intervista di Valeria Marini a Storie al Bivio, in cui ha detto che lei non va d’accordo con le donne e che ne ha aggredite diverse.

La Marini aveva raccontato che aveva attaccato anche lei e che le aveva messo le mani addosso, sottolineando di assumersi le responsabilità delle sue dichiarazioni. La “cosa grave” nominata da Antonella Elia potrebbe essere la denuncia che Valeria Marini le ha sporto dopo le sue dichiarazioni a BellaMa’ per cui si è sentita offesa.

Antonella Elia contro Valeria Marini: le accuse

Antonella Elia si è scagliata contro Valeria Marini fin dal primo momento. Gli inquilini della Casa si sono chiesti cosa fosse successo tra le due donne e la concorrente ha spiegato che hanno dei precedenti turbolenti. “Mi è antipatica, non approvo i suoi comportamenti, continuo a dire che è un’ipocrita, una falsa, racconta di continuo cavolate. Lei ha il mito di sé stessa, non dà il valore a nessun essere, né maschile, né femminile, per lei noi siamo polvere ai suoi piedi stellari. Poi è tutta una finta la cosa che ama le donne” ha spiegato Antonella Elia, accusando Valeria Marini di essere egocentrica e in grado di pestare i piedi a tutti per avere l’inquadratura migliore.

Elia ha bacchettato i suoi compagni di avventura per aver accolto Valeria Marini con troppo entusiasmo. Si è sentita molto infastidita da questo atteggiamento dei suoi compagni. I maschi si sono giustificati spiegando di voler essere educati e di volerla far sentire a suo agio. Biancardi e Berry hanno poi chiesto a Elia quanti anni avesse Valeria Marini e lei ha sottolineato che non si è mai scoperto. “Comunque non lo so davvero quanti anni abbia, è un segreto, come la mummia di Tutankhamon. Ha un’età indefinita, non si sa quanti secoli abbia” ha dichiarato Antonella Elia.