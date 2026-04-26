La prima edizione del ritorno di Canzonissima su Rai 1 ha riportato al centro della scena televisiva italiana il dialogo tra grandi classici della musica d’autore e reinterpretazioni contemporanee. Sotto la guida di Milly Carlucci, il programma nel 2026 ha unito memoria e attualità, trasformando ogni puntata in una sfida tra stili e generazioni diverse fino alla proclamazione del vincitore finale.

Canzonissima 2026: Fabrizio Moro vince la prima edizione di Milly Carlucci

La differenza l’ha fatta proprio la sua interpretazione, capace di raccogliere un consenso unanime e di trasformarsi nel simbolo dell’intera edizione. A sottolinearlo è stata anche Milly Carlucci, che ha dichiarato: “È l’omaggio a uno dei più grandi cantautori della nostra storia, Lucio Battisti.

E un grazie a Fabrizio che ce l’ha portata sul palco con tanta grinta, passione e sentimento“. Durante la serata è stata inoltre confermata la continuità del programma, con una nuova edizione prevista per il 2027.

Non è mancato uno sguardo al futuro da parte di Moro, che ha parlato anche delle sue ambizioni artistiche e del possibile ritorno al Festival di Sanremo: “A Sanremo tornerei.

Se uno come Fabrizio Ferraguzzo mi dicesse che una mia canzone può funzionare, mi fiderei“. L’artista ha anche riflettuto sul proprio percorso personale, ricordando gli inizi difficili e il valore della gavetta, oltre alla volontà di impegnarsi nella formazione musicale delle nuove generazioni, con l’idea di una scuola dedicata alla scrittura di canzoni.

Canzonissima 2026, sorpresa dopo l’annuncio del vincitore: cosa è successo

La prima edizione del ritorno di Canzonissima su Rai 1 si è chiusa sabato 25 aprile 2026, con la conduzione di Milly Carlucci e un format rinnovato che ha riportato in televisione grandi classici della musica italiana reinterpretati da artisti contemporanei. Nel corso delle sei puntate, la competizione ha alternato nostalgia e nuove letture dei brani storici, fino ad arrivare alla serata conclusiva in cui è stato decretato il vincitore assoluto.

A imporsi è stato Fabrizio Moro, che ha conquistato il titolo grazie alla sua intensa versione de Il mio canto libero di Lucio Battisti e Mogol. Il cantautore romano aveva già ottenuto il successo nella prima puntata con lo stesso brano, confermando poi il suo dominio nella finalissima. Decisiva è stata la sua esibizione nella fase finale, quando ha nuovamente interpretato il pezzo storico convincendo giuria, concorrenti e pubblico social. La classifica conclusiva ha quindi incoronato Moro al primo posto, mentre tutti gli altri finalisti – tra cui Arisa, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo e Leo Gassmann – si sono classificati ex aequo al secondo posto.

Nel commentare la vittoria, l’artista ha raccontato l’esperienza con entusiasmo: “È stata un’esperienza veramente magnifica: mi sono divertito veramente tanto e soprattutto ho apprezzato il fatto che sia Milly che gli autori hanno lasciato comunque libera interpretazione in tutto, gli arrangiamenti dei brani, la scelta delle canzoni. Questa è stata la cosa fondamentale per me soprattutto“. Ha poi aggiunto: “Un ringraziamento grandissimo a tutti, a tutti i ragazzi che ci hanno seguito questo percorso“.