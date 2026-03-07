Il San Marino Song Contest 2026 ha vibrato di energia pop grazie alla presenza di Elettra Lamborghini, ospite esplosiva della serata, e a performance travolgenti che hanno conquistato pubblico e giuria. Tra le sorprese, la gaffe della cantante italiana non è passata inosservata, mentre è stato annunciato il vincitore del concorso.

Il vincitore del San Marino Song Contest 2026

A trionfare al San Marino Song Contest 2026 sono stati Senhit e Boy George con il brano Superstar, guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, a condizione di superare la semifinale per accedere alla finalissima del 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Il brano, un potente pop anthem, ha unito energia clubbing e intensità emotiva, supportato da una scenografia visiva coinvolgente che ha amplificato il messaggio della canzone. La presenza di Boy George in video ha aggiunto un elemento tecnologico e innovativo, creando un dialogo virtuale con Senhit sul palco.

Sul podio anche Kelly Joyce, al secondo posto, e Paolo Belli, al terzo. La serata, condotta da Simona Ventura al Teatro Nuovo, ha visto anche l’assegnazione dei premi speciali: Dolcenera ha conquistato il Premio della Critica e il Premio Siae, Pellegrina Pibigas il Premio Ludovico Di Meo, Maya Az il Dreaming San Marino Song Contest per le qualificazioni, e Rosa Chemical il Premio Titano Style. La finale si è confermata un evento elettrizzante, tra musica, ospiti e annunci a sorpresa, come lo spoiler televisivo di Elettra Lamborghini su Canzonissima.

Elettra Lamborghini svela tutto: gaffe con spoiler al San Marino Song Contest

La vivacità di Elettra Lamborghini ha conquistato anche San Marino, dove, ospite di Simona Ventura, ha animato la serata al San Marino Song Contest con il brano Voilà. Durante la chiacchierata con la Ventura, Elettra ha espresso il desiderio di partecipare nuovamente alla competizione il prossimo anno, scherzando sul fatto che lì “almeno può vincere qualcosa”. Tra ricordi dei tempi in cui era giudice a The Voice of Italy insieme a Morgan e a Super Simo alla conduzione, la cantante ha offerto un mix di aneddoti personali e professionali. Elettra ha raccontato anche dettagli della vita quotidiana: dalla fame nervosa che le ha fatto guadagnare due chili, alle notti insonni causate dal suo cane e dai festini di Sanremo, tra cui uno con Fabrizio Corona.

Non sono mancati momenti inattesi: spoilera i suoi prossimi impegni televisivi, tra cui Canzonissima su Rai 1 e The Unknown, scatenando una simpatica gaffe riguardante la precedente scelta di conduttrice del programma. Quando Elettra Lamborghini ha citato The Unknown, Simona Ventura ha sorriso e ha rivelato il titolo italiano scelto da Rai2, L’Ignoto. “Come fai a saperlo?” ha chiesto sorpresa Elettra, e Simona ha risposto con un misterioso “È una lunga storia”. La battuta nasce dal fatto che, inizialmente, Rai2 aveva pensato proprio a Simona Ventura come conduttrice di L’Ignoto, ma all’epoca lei aveva declinato, preferendo il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi.