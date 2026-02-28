Sanremo 2026 ha visto Elettra Lamborghini trasformare il palco in un vero e proprio spettacolo di paillettes e ironia, dove musica e stile si sono intrecciati con momenti diventati virali, come i famosi “festini bilaterali” che hanno segnato la sua esperienza al Festival.

Elettra Lamborghini sfoggia glamour e ironia a Sanremo 2026

Nessuno osi disturbare il sonno di Elettra Lamborghini: la cantante ha portato un’energia giocosa e frizzante sul palco di Sanremo 2026. La Twerking Queen si è distinta soprattutto grazie a un commento spontaneo durante la terza serata, quando ha denunciato le troppe feste rumorose intorno all’hotel in cui soggiornava, definendole con ironia “festini bilaterali“. La frase è subito diventata virale, scatenando meme, parodie e imitazioni, e lei stessa ha continuato a citarla, trasformando l’aneddoto nel filo conduttore della sua partecipazione al Festival. Come ha scherzato, “Dammi il cinque intanto, io ho capito che qua non vinco un tubo. Sai che c’è la gara bilaterale, no?” – un momento che ha consolidato la sua presenza mediatica più dei punteggi ottenuti in gara.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sul palco dell’Ariston: “Qualcosa dovrò pur vincere”

Sul palco, Elettra ha presentato il brano “Voilà”, omaggio a Raffaella Carrà e racconto di un tira e molla tra due partner in discoteca, accompagnata da un corpo di ballo e ventagli di piume, fedeli al suo stile colorato e scintillante. Le sue scelte fashion non sono passate inosservate: dalla quarta serata, in cui ha indossato un abito Rahul Mishra Couture a sirena tempestato di cristalli con manica extralarge a ventaglio, alle scollature e trasparenze che caratterizzano la sua immagine pubblica.

Perfettamente consapevole della spettacolarità della sua esibizione, ha giocato con il Fantasanremo e i suoi punti bonus per gli abbracci, dichiarando con ironia: “Ho bisogno di abbracciare Laura. Qualcosa dovrò pur vincere…”. Tra musica, glitter e risate, la cantante ha così salutato il Festival, pronta a lasciare finalmente alle spalle le notti in bianco e concedersi il meritato riposo, chiudendo in grande stile.