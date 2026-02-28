Sanremo 2026 celebra il debutto di Sayf, rapper genovese, che porta sul palco il brano “Tu mi piaci tanto”. Tra emozioni e musica, il giovane artista conquista il pubblico non solo con la sua voce, ma anche con la presenza della madre Samia, testimone del suo legame profondo con la musica fin dall’infanzia.

Sayf: prima esperienza a Sanremo e successo nella serata delle cover

Sayf, il rapper e cantante genovese, si è esibito come diciottesimo artista nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, presentando il suo brano “Tu mi piaci tanto”. La sua partecipazione alla kermesse rappresenta un debutto importante, dopo che ieri, venerdì 27 febbraio, durante la serata delle cover e dei duetti, Sayf ha conquistato il secondo posto esibendosi insieme ad Alex Britti e Mario Biondi sulle celebri note di “Hit the Road Jack”. La performance, particolarmente intensa, è stata arricchita dalla presenza sul palco della madre Samia, che ha condiviso con lui questo momento speciale. Il rapper, a tu per tu con i giornalisti, ha commentato con spirito tipicamente ligure: “Aspettative nulle, ma sono contento che la canzone sia piaciuta, speriamo bene, bisogna dare il massimo”.

Sanremo 2026, gesto inatteso sul palco: chi è la signora abbracciata da Sayf

Samia, madre di Sayf e di origini tunisine, è stata protagonista non solo sul palco ma anche nei contenuti di backstage trasmessi da Rai Radio2, insieme a Ema Stokholma e Gino Castaldo. Durante il Dopofestival, ha raccontato che, quando era incinta, ballava spesso e che la musica è sempre stata parte integrante della vita di Sayf: “La musica è sempre stata in casa, è cresciuto con essa”.

Samia ha anche spiegato la corretta pronuncia del nome d’arte del figlio, sottolineando che la “a” tende a suonare come una “e”. Per Sayf, la madre è stata definita “la regina del Festival”: non solo lo ha accompagnato nel Dopo Festival, ma è salita con lui sul palco durante la finale, regalando un abbraccio carico di emozione e commozione, confermando quanto sia importante il suo sostegno nella carriera del giovane artista.

Sayf vada come vada sei stato meraviglioso e si è scoperto un bravo Artista.

La canzone attualissima, la tromba, la dolcezza e la gentilezza con la mamma.

Anche Samurai Jay fa salire la mamma sul palco nella finale di Sanremo 2026

Durante la finale del 76° Festival di Sanremo 2026, dopo l’esibizione di Samurai Jay con il suo brano Ossessione, il giovane artista ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della serata: ha fatto salire la sua mamma sul palco dell’Ariston, condividendo con lei l’applauso del pubblico e mostrando il profondo legame familiare che lo accompagna in questo importante traguardo della sua carriera. Questo gesto ha emozionato molti spettatori, sottolineando l’importanza delle sue radici e del sostegno ricevuto dalla famiglia nel suo percorso musicale.