Durante il Festival Internazionale dell’Economia a Torino, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha tracciato un quadro chiaro sul ruolo dominante dei tassi di interesse statunitensi nell’attuale contesto finanziario globale. In quella sede ha anche richiamato gli interventi tenuti a Bangkok, a margine delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, per confermare che l’epicentro del rialzo dei tassi è negli Stati Uniti.

Il rialzo dei tassi negli USA è l’epicentro globale

Panetta ha sottolineato che l’aumento dei tassi di interesse negli USA non è un semplice fenomeno locale, ma un “epicentro” capace di trascinare i mercati di tutto il mondo. Quando la Federal Reserve spinge al rialzo, il costo del denaro sale ovunque: le banche centraline di altri paesi recepiscono la pressione, i capitali fluiscono verso rendimenti più alti e le valutazioni dei titoli di Stato si adeguano.

Questo meccanismo è alla base del cosiddetto spillover o “tracimazione” che, a parole povere, significa che le condizioni più restrittive negli USA si diffondono oltre l’Atlantico.

Ripercussioni sull’Europa: spillover e ampliamento degli spread

Il spillover dei tassi USA si manifesta in Europa soprattutto attraverso gli spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato di diversi paesi.

Panetta ha ricordato che in Germania i tassi sono aumentati più moderatamente rispetto all’Italia, mentre in Francia la crescita è stata più accentuata a causa dei “disavanzi elevati”.

Spread tra Germania, Francia e Italia

Il lo spread serve da termometro del rischio percepito dagli investitori: un ampliamento indica una domanda di maggiori premi per tenere a rischio il debito di un Paese. In questo contesto, la Germania ha registrato un rincaro più contenuto, mentre la Francia ha visto un aumento più marcato, riflettendo le preoccupazioni legate ai suoi ampi disavanzi. L’Italia, pur avendo un debito alto, ha beneficiato di una finanza pubblica più solida rispetto al passato, attenuando così l’effetto di un allargamento eccessivo dello spread.

Il debito italiano in una nuova luce

Secondo Panetta, “l’Italia ha un debito alto ma delle condizioni tendenziali di finanza pubblica di gran lunga migliori del passato”. Questa affermazione vuole far capire che, sebbene il rapporto debito/PIL rimanga elevato, la capacità di gestire la spesa pubblica e di mantenere la credibilità di mercato è migliorata. Il governatore ha inoltre ribadito che la prudenza fiscale non è in contrapposizione con la coesione sociale: “avere i conti in ordine è un vantaggio per sostenere gli interventi a favore dei più deboli”.

L’intervento di Panetta mette in evidenza tre punti chiave: la centralità del rialzo dei tassi USA, il meccanismo di spillover che amplifica gli spread europei e la necessità per l’Italia di coniugare un debito elevato con una gestione più prudente della finanza pubblica. Il messaggio è chiaro: la vigilanza sui mercati globali è indispensabile, ma la solidità delle politiche interne può mitigare gli effetti di una tempesta finanziaria esterna.