Martedì 24 novembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato le proprie valutazioni sui bilanci pubblici dei governi dei Paesi membri. A dominare la giornata è stata la prospettiva di una multa per la Bulgaria, che rischia una sanzione dell’ordine di diversi milioni di euro.

Il quadro generale è difficile. Molti governi devono affrontare il risanamento dei conti in un contesto segnato dalle tensioni commerciali globali, dalla guerra, dal forte aumento dei prezzi dell’energia e dal rialzo dei tassi di interesse sul debito.

L’economia dell’Unione ha finora retto agli shock esterni e, secondo le previsioni, crescerà dell’1,4% quest’anno e nel prossimo.

Il monito di Dombrovskis sulla resilienza

Il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha presentato il giudizio come parte del ciclo di sorveglianza economica dell’Unione, noto come Semestre europeo. Secondo il commissario, “Absorbing temporary shocks is not the same as adapting to permanent change”, cioè assorbire shock temporanei non equivale ad adattarsi a un cambiamento permanente, come quello legato all’intelligenza artificiale e ai tassi più alti.

Dombrovskis ha aggiunto che “The European economy must go beyond resilience towards real dynamism, and that will be essential to secure our prosperity and social model”.

Voti ai governi: Bulgaria e Ungheria in fondo alla classifica

Le valutazioni attribuiscono a Bulgaria e Ungheria il voto F. Sofia è l’unica capitale che rischia una sanzione pecuniaria per non aver contenuto la spesa.

Entrambi i governi potrebbero perdere l’accesso a parte dei fondi Ue. La multa per la Bulgaria può arrivare fino a 23 milioni di euro.

Anche tenendo conto della flessibilità concessa per la spesa militare, lo sforamento dell’Ungheria è stimato al 3,1% del Pil quest’anno, quello della Bulgaria al 2,3%. Le sanzioni pecuniarie riguardano solo i Paesi dell’eurozona, e per questo l’Ungheria ne è esclusa.

Francia e Belgio: voto E

Francia e Belgio hanno ricevuto il voto E. La Francia ha predisposto un progetto di bilancio per il prossimo anno, ma il governo fatica a farlo approvare dall’Assemblea nazionale. In Belgio la coalizione di cinque partiti non riesce a concordare i piani di spesa. La Commissione ha concesso il beneficio del dubbio a entrambi i Paesi: ha dato il via libera al progetto francese, segnalando però l’incertezza sul dibattito parlamentare, mentre per il Belgio si è basata sulle previsioni economiche della stessa Commissione, che indicano una spesa entro le regole.

Sia Francia sia Belgio hanno un deficit superiore al 5% del Pil e un debito oltre il 110% della produzione economica. La Commissione verificherà di nuovo i loro progressi in primavera.

Spagna e Germania: voto D

La Spagna ha ricevuto il voto D. Il deficit resta sotto il 3% del Pil e l’economia dovrebbe crescere di oltre il 2% quest’anno e il prossimo. Il debito spagnolo, secondo le stime, scenderà di 2 punti percentuali, fino al 97,2% del Pil, nei prossimi due anni. Bruxelles ha però criticato Madrid perché la spesa cresce più in fretta di quanto promesso, anche dopo la maggiore flessibilità concessa per la difesa.

Per la Germania la Commissione ha avvertito che i piani di spesa rischiano di violare le regole, senza però assegnare una bocciatura formale al bilancio. Il debito tedesco dovrebbe restare sotto il 70% del Pil, mentre il deficit salirà dal 4,1% di quest’anno al 4,5% nel 2028. La flessibilità per la difesa non spiega da sola lo sforamento, ma Bruxelles ha scelto di non intervenire perché l’eccesso residuo è contenuto e le stime sono incerte. Dombrovskis ha commentato: “One could say that, indeed, Germany was a close call from that point of view”.

Il quadro complessivo indica che 10 Paesi, tra cui Francia, Belgio e Italia, hanno un segnale di allarme assegnato dalla Commissione, che segnala agli investitori quali governi hanno violato le regole Ue. Il segnale viene rimosso quando Bruxelles ritiene che la spesa sia sotto controllo.