Torino, 24 nov. (askanews) – Giovanna Mezzogiorno ha ricordato con affetto il lavoro sul set con Mike Newell che la diresse in “L’amore ai tempi del colera” nel 2007, tratto dal romanzo di Gabriel Garcìa Marquez, in cui interpretava Fermina accanto ad Javier Bardem.L’attrice è stata chiamata a premiare il regista britannico con la Stella della Mole nella cerimonia d’apertura del Torino Film Festival, e ha dichiarato: “Sono veramente emozionata e non è da me, ma Mike non lo vedo da allora…, ricordo quel momento incredibile, già per il fatto di essere a bordo di una operazione del genere, un’operazione internazionale, un set oceanico, di avere l’onere di raccontare una delle storie più iconiche della letteratura sudamericana del Novecento”.”Devo dire che lo premio con particolare piacere, con particolare affetto, sincero, perché, benché, non ci sentiamo, non ci vediamo da allora, non siamo intimi o così amici, però io conservo di lui un ricordo incredibile, innanzitutto di una persona instancabile.

Noi che abbiamo comunque qualche anno meno di lui, eravamo più stanchi di lui, alla fine eravamo degli stracci – ha detto l’attrice – e lui ha portato sulle sue spalle letteralmente un film incredibile, difficilissimo, con milioni di cambi d’abito, epoche, trasformazioni storiche, molto difficile, con un’energia che non solo era per il film, ma ne aveva anche in avanzo per darne a noi”.

“Me lo ricordo sempre di buon umore, un ragazzo che veramente arrivava sul set pieno di voglia, pieno di grinta, un grande esempio” ha aggiunto.