Torino, 24 nov. (askanews) – “Mi sento una grande responsabilità. In generale sono sempre imbarazzata perché spesso non è che c’è un film più bello degli altri e quindi bisognerà cercare di essere equilibrati. Spero di vedere tanti bei film e credo di sì che ci sia una bella selezione”. Lo ha detto Francesca Archibugi, presidente di giuria del concorso, sul red carpet prima della cerimonia d’apertura al Teatro Regio del 44esimo Torino Film Festival.

Partecipare alla rassegna è “stare un po’ come fuori del mondo, è come una bolla di cinema per qualche giorno”, ha aggiunto.