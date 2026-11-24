Torino Film Festival, Maria de Medeiros: Pulp fiction ha segnato tutti

Torino Film Festival, Maria de Medeiros: Pulp fiction ha segnato tutti

Torino, 24 nov. (askanews) – “È bello essere qua e festeggiare Pulp Fiction, un film che ci ha segnato tutti”. Così Maria de Medeiros sul red carpet della cerimonia d’apertura al Teatro Regio del 44esimo Torino Film Festival.L’attrice riceverà la Stella della Mole, riconoscimento assegnato dal Museo Nazionale del Cinema e accompagnerà la proiezione speciale di “Pulp Fiction”, ritrovando nei giorni del festival il suo compagno di set John Travolta, a Torino con “Novembre 1963 – L’assassinio di J.

F. Kennedy” (November 1963) di Roland Joffé che apre questa edizione.”Sono felice di essere qui con Travolta – ha commentato – no ci siamo rivisti da quando abbiamo fatto Pulp fiction”.