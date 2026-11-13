Le principali piazze azionarie europee mostrano movimenti contrastanti, il tech è sotto stress per Nvidia e le banche centrali rimangono al centro dell'attenzione.

Nel primo pomeriggio del 12 novembre le Borse europee hanno iniziato la seduta con un indebolimento generale, dovuto sia a preoccupazioni legate al caso Nvidia sia all’attesa di indicazioni sui tassi di interesse da parte della Fed. Gli operatori hanno osservato con attenzione i dati macroeconomici statunitensi e le prossime comunicazioni della BCE.

Nel frattempo le tensioni geopolitiche, in particolare il confronto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza, spingendo gli investitori verso una strategia più difensiva.

Andamento degli indici principali

L’apertura ha visto Francoforte chiudere in rosso con un -0,28%, Parigi a -0,21% e Londra a -0,20%.

In Italia, l’FTSE MIB di Milano è rimasto sulla parità, -0,10%, mentre l’AEX di Amsterdam ha registrato un -0,50%. Al contrario, il CAC 40 di Parigi ha risalito dello +0,50%, il DAX di Francoforte dello +1,10%, l’IBEX 35 di Madrid dello +0,10% e il FTSE 100 di Londra dello +0,30%.

Il caso Nvidia e il peso sul comparto tecnologico

Il contagio del settore tecnologico è stato amplificato da voci su un possibile allontanamento di Jensen Huang dalla direzione di Nvidia, a seguito di recenti scandali aziendali. Le notizie hanno spinto ad una vendita massiccia di titoli legati all’intelligenza artificiale.

In Italia, Technoprobe ha subito il calo più marcato, -6,2%, seguita da STMicroelectronics (-2,4%) e Prysmian (-1,5%). A Amsterdam i titoli più penalizzati sono stati ASML (-3,1%), Asm (-1,9%) e BE Semiconductor (-1,6%). A Francoforte, Infineon ha perso -3,7%.

Prospettive macroeconomiche: Fed, BCE e mercato del lavoro USA

Gli investitori hanno monitorato con rigore il bollettino economico della BCE e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, indicatori chiave per valutare la salute del mercato del lavoro americano. Dopo un’inflazione di ottobre superiore alle previsioni, le ipotesi puntano a un mantenimento dei tassi da parte della Fed, con eventuali aumenti rimandati a dicembre.

Il dollaro rimane forte: il cambio euro/dollaro è sceso a 1,1088 (da 1,1095) e il dollaro/yen a 159,72 (da 159,85). La moneta unica vale 177,09 yen (da 177,34).

Altri movimenti di mercato e dati energetici

Sul fronte energetico, il prezzo del petrolio ha ripreso la crescita, con il Brent a 93,28 dollari al barile (+0,6%) e il WTI a 87,14 dollari (+0,7%). Il gas a Amsterdam è aumentato del 3,1%, raggiungendo 89,3 euro/MWh. I future sull’oro hanno nuovamente rotto la soglia dei 4.000 dollari l’oncia, in risposta ai timori inflazionistici.

Nel comparto bancario italiano, Mediolanum è stato il titolo più debole, con un ribasso del -0,7%, seguito da Intesa Sanpaolo a -0,4%. Tra le azioni in crescita, Avio è salita del +2,3% dopo risultati migliori del previsto, Pirelli ha guadagnato +1,3% al primo giorno di negoziazione sul FTSE MIB, mentre Poste Italiane ha chiuso con un +0,4% grazie alla conferma delle previsioni di guadagno.

Trimestrali asiatiche: SK Hynix e le novità su Anthropic

Nel frattempo, la settimana è stata caratterizzata dai risultati trimestrali di SK Hynix, che ha registrato un utile operativo in crescita del 632%, pari a circa 45 miliardi di dollari, confermando la sesta consecutiva performance record. L’eccezionale crescita ha rafforzato l’ottimismo sul settore dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale.

Parallelamente, Anthropic, la società madre del modello Claude, ha annunciato ricavi del primo semestre aumentati del 1.300% e investimenti significativi per sostenere la domanda di IA. Una partnership con Broadcom, Citi, Blackstone e Morgan Stanley ha prodotto una struttura di finanziamento da 63 miliardi di dollari, segnalando una forte fiducia degli investitori nel futuro dell’IA.