La 15enne aveva intrapreso un percorso di affermazione di genere, ma avrebbe vissuto momenti di difficoltà con i coetanei a scuola. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio.

Una tragedia a Roma Nord, dove una ragazza di 15 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano di un condominio. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime settimane di vita della minorenne. Tra gli aspetti al vaglio anche il possibile bullismo a scuola, le difficoltà legate al suo percorso di affermazione di genere e i rapporti con i coetanei.

Dalla morte della 15enne ai precedenti casi di cronaca: cresce l’attenzione sul bullismo a scuola

La tragedia ha riacceso il dibattito sulle discriminazioni e sulla necessità di garantire ambienti scolastici sicuri e inclusivi. A intervenire è stata anche la Rete degli Studenti Medi del Lazio. «È una notizia che ci lascia profondamente colpiti e arrabbiati», ha dichiarato il coordinatore regionale Simone Montori, sottolineando quanto possano incidere «le discriminazioni e l’assenza di spazi sicuri» nella vita dei più giovani.

L’organizzazione ha chiesto al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara interventi concreti per contrastare questi fenomeni, indicando tra le priorità l’attivazione delle carriere alias in tutte le scuole e l’introduzione di percorsi strutturati di educazione affettiva e sessuale.

La vicenda richiama altri casi che hanno coinvolto adolescenti e sui quali sono state avviate indagini per chiarire il possibile ruolo delle vessazioni.

Tra questi c’è quello di Andrea, il quindicenne del liceo Cavour di Roma morto nel novembre 2012, conosciuto come il «ragazzo dai pantaloni rosa». La sua storia suscitò un’ampia discussione sulle offese e sulle umiliazioni ricevute, anche attraverso internet. Più recente è il caso di Leonardo Calcina, quindicenne di Senigallia morto nel 2024: nell’aprile 2026 il gip ha disposto la riapertura delle indagini per approfondire eventuali responsabilità legate a stalking e istigazione al suicidio. Nel luglio successivo quattro ex compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio. Anche la morte di Paolo Mendico, quattordicenne della provincia di Latina, avvenuta nel settembre 2025, ha portato all’apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio. Nel marzo 2026 quattro studenti sono stati indagati dalla Procura per i minorenni di Roma per presunti atti persecutori nei suoi confronti.

La morte della 15enne a Roma, la Procura indaga per istigazione al suicidio

Come riportato da Roma Today, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio dopo la morte di una ragazza di 15 anni, precipitata dal quinto piano di un condominio di Roma Nord mercoledì 11 novembre. Il fascicolo è attualmente contro ignoti. Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori del commissariato Flaminio c’è il contesto in cui viveva la minorenne e l’eventuale presenza di episodi di bullismo e discriminazione.

La giovane, secondo quanto riferito dai genitori agli agenti, aveva intrapreso un percorso di affermazione della propria identità di genere, una scelta condivisa e sostenuta dalla famiglia. A scuola, tuttavia, avrebbe potuto incontrare maggiori difficoltà, con alcuni compagni che, secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbero presa di mira. La ragazza sarebbe tornata a casa più volte triste e silenziosa, lasciando trasparire il proprio malessere attraverso confidenze e frasi pronunciate nei momenti di maggiore fragilità.

Stando a quanto emerso, avrebbe anche lasciato un biglietto prima di morire. Un elemento che dovrà essere verificato nell’ambito degli accertamenti, così come i contatti avuti nelle ultime ore e gli eventuali messaggi scambiati con i coetanei. Non è ancora stato dimostrato alcun collegamento tra le possibili vessazioni e la morte della quindicenne: sarà l’inchiesta a chiarire se ci siano state pressioni, umiliazioni o comportamenti persecutori. Il magistrato ha intanto disposto l’autopsia, che sarà eseguita presso il Policlinico Gemelli.