Incidente sulla Statale 36 tra Lissone e Muggiò: camion carico di bobine si ribalta e travolge una Fiat Punto. Salvo il conducente 49enne.

Paura sulla Superstrada 36, dove un grave incidente ha coinvolto un camion che trasportava bobine di metallo e una Fiat Punto. Il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco e il carico è finito sull’utilitaria, schiacciandola e tagliandola praticamente in due. Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente dell’auto, un uomo di 49 anni, è riuscito a sopravvivere.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, nel tratto della Statale compreso tra Lissone e Muggiò, in direzione Nord. Il 49enne, che viaggiava da solo, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Camion si ribalta e le bobine di metallo travolgono la Fiat Punto

La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio agli automobilisti che si trovavano a transitare lungo la Superstrada 36.

Per cause ancora da chiarire, il camion che trasportava le pesanti bobine di metallo si è improvvisamente ribaltato su un fianco. Il carico ha travolto la Fiat Punto che procedeva lungo la carreggiata, provocando danni devastanti alla vettura.

L’utilitaria è stata schiacciata dal materiale metallico e la carrozzeria è rimasta gravemente deformata. A evitare conseguenze ancora più drammatiche è stata la circostanza che la parte dell’abitacolo in cui si trovava il conducente non sia stata completamente schiacciata.

Il 49enne è così riuscito a uscire dall’auto accartocciata, prima di essere affidato alle cure dei soccorritori. L’uomo è stato poi accompagnato al San Gerardo di Monza per gli accertamenti e le cure necessarie.

I soccorsi e le lunghe code verso Milano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per liberare il conducente e rimuovere le bobine di metallo e gli altri detriti finiti sulla carreggiata.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Nel tratto interessato si sono formate lunghe code in direzione Nord, con rallentamenti che si sono estesi fino alle porte di Milano.

Gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con una viabilità fortemente congestionata mentre proseguivano gli interventi per liberare la strada e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il camion a ribaltarsi e a perdere il proprio carico, provocando l’impatto con l’auto.