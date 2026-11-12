Il giornalista friulano Toni Capuozzo è morto a 77 anni, pochi giorni dopo aver annunciato di avere un tumore. Inviato nei principali conflitti dagli anni Novanta, è stato vicedirettore del Tg5 e conduttore di Terra!.

Toni Capuozzo è morto all’età di 77 anni. Il giornalista friulano, per oltre trent’anni uno dei volti più riconoscibili dell’informazione Mediaset e tra i più noti inviati di guerra italiani, si è spento pochi giorni dopo aver reso pubblica la propria malattia. Aveva scelto di rompere il riserbo sulla sua vita privata annunciando di avere un tumore e assicurando che avrebbe cercato di “provare ad affrontarlo”.

Con lui se ne va un cronista formatosi sul campo, abituato a raccontare i conflitti dai luoghi in cui si combattevano. Dai primi anni Novanta ha lavorato per le testate del gruppo, passando dal Tg5 al Tg4 fino a Studio Aperto, e ha portato nelle case degli italiani le immagini e le storie di alcune delle guerre più cruente della fine del Novecento e dell’inizio del nuovo secolo.

Dal Friuli a Trento, poi la militanza e Lotta Continua

Antonio Capuozzo, per tutti Toni, era nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948. In Friuli Venezia Giulia ha trascorso l’infanzia e conseguito la maturità classica, prima di trasferirsi a Trento per laurearsi in Sociologia.

Proprio negli anni universitari sono nate le due passioni che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita: la politica e il giornalismo.

Iscritto al Partito comunista italiano, aderì in seguito a Lotta Continua, e fu sul quotidiano di quella formazione della sinistra extraparlamentare che nel 1979 cominciò a scrivere, occupandosi delle tormentate vicende politiche del Sud America.

Da quella prima esperienza, maturata in un contesto apertamente militante, passò poi al quotidiano Reporter e al settimanale Panorama, consolidando una firma che di lì a poco sarebbe approdata in televisione.

Dalla Somalia a Sarajevo: gli anni da inviato nei conflitti

Agli inizi degli anni Novanta Capuozzo arrivò a Mediaset, dove il suo volto divenne presto familiare al pubblico. A partire dal 1992, e per diversi anni, seguì direttamente sul terreno i principali teatri di guerra: la Somalia, l’Afghanistan, il Medio Oriente, la ex Jugoslavia.

Proprio in Bosnia si colloca uno degli episodi più noti della sua vita, da lui stesso ricordato di recente ospite di Verissimo. Nelle prime fasi dell’assedio di Sarajevo, il giornalista portò in salvo Kemal, un bambino di appena otto mesi rimasto mutilato e orfano della madre dopo un attacco serbo. Lo nascose sotto il giubbotto antiproiettile e riuscì a condurlo in Italia.

Kemal crebbe per cinque anni con la famiglia Capuozzo, come uno di casa, e tornò nella sua città solo una volta concluso il conflitto.

Il rischio, per lui, non fu mai soltanto raccontato. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, faceva parte della troupe del Tg5 sequestrata da miliziani paramilitari mahdisti nei pressi di Najaf.

Vicedirettore del Tg5 e la lunga stagione di Terra!

Accanto al lavoro da inviato, Capuozzo ha ricoperto ruoli di primo piano all’interno della redazione: è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013. Dal 2000 al 2017 ha ideato e condotto Terra!, programma di approfondimento trasmesso inizialmente da Canale 5 e successivamente da Rete4.

Negli anni ha firmato per le reti del gruppo numerosi reportage e speciali dedicati ai grandi eventi contemporanei. Tra i lavori più recenti:

Il sogno di una cosa (2021), dedicato ai cento anni dalla nascita del Pci;

(2021), dedicato ai cento anni dalla nascita del Pci; 1992-2022 – Ritorno all’inferno, realizzato meno di un anno dopo, a tre decenni dall’assedio di Sarajevo che aveva vissuto in prima persona.

Il racconto di Berlusconi, papa Francesco e i “Giganti” della storia

Il 12 giugno 2023, a poche ore dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, fu ancora Capuozzo a raccontare a reti unificate la figura del fondatore di Forza Italia. Lo stesso compito gli è stato affidato in occasione di ogni anniversario della morte, nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

Il 21 aprile 2025, dopo la morte di papa Francesco, ha curato uno speciale dedicato al pontefice argentino. Dal 30 agosto 2026 è stato invece al timone su Rete4 di Giganti – I protagonisti, ciclo di quattro serate dedicate alle vite di papa Giovanni Paolo II, della regina Elisabetta II, di John Fitzgerald Kennedy e di Leonardo Da Vinci.

La scrittura, il teatro e il legame con Herat

Per gran parte della vita, Capuozzo ha coltivato in parallelo al giornalismo la scrittura e il teatro. Nei suoi libri ha cercato di fissare sulla pagina il dolore e la violenza di cui era stato testimone durante gli anni trascorsi nei conflitti, senza mai recidere il legame con il Friuli in cui si era formato.

Tra le sue esperienze sul palco resta quella del 2009, quando portò in scena con Mauro Corona lo spettacolo Tre uomini di parola. Il ricavato servì a finanziare la costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan: un segno concreto lasciato in uno dei Paesi che aveva raccontato da inviato, e che sopravvive oggi al suo autore.