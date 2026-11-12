Un coltello da cucina conficcato nel torace e diverse lesioni: queste le condizioni in cui il 42enne è stato trovato nella propria abitazione. Al vaglio tutte le ipotesi investigative.

Drammatico episodio a Trani, dove un uomo di 42 anni è stato trovato con un coltello conficcato nel torace nella vasca da bagno della loro abitazione. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Barletta, è ricoverato con prognosi riservata. La polizia indaga per chiarire l’accaduto e non esclude alcuna ipotesi.

Uomo di 42 anni trovato con un coltello nel torace, la moglie dà l’allarme: indaga la polizia

Un uomo di 42 anni, residente a Trani, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Dimiccoli di Barletta dopo essere stato trovato nella propria abitazione con numerose ferite da arma da taglio sul busto. Come riportato da Repubblica, a fare la drammatica scoperta sarebbe stata la moglie, intorno alle 13, quando ha trovato il marito all’interno della vasca da bagno con diverse lesioni e un coltello da cucina conficcato nel torace.

L’uomo, geometra e padre di due figlie, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, intervenuto nell’abitazione per prestargli le prime cure. Successivamente è stato trasferito in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata a causa della gravità delle ferite riportate.

Le indagini della polizia: non si esclude l’ipotesi di un gesto autolesionistico

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della polizia, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione e di chiarire come il quarantaduenne abbia riportato le ferite. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile scenario e, al momento, non escludono alcuna pista, compresa quella di un possibile gesto autolesionistico. Saranno gli approfondimenti investigativi a fornire ulteriori elementi sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato al grave episodio.