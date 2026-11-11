Vecchi dissapori, un investimento volontario e una seconda lite all’interno dell’ospedale. Momenti di tensione a Puccianiello, frazione di Caserta, dove lo scontro tra due giovani sarebbe degenerato in un doppio episodio di violenza, rendendo necessario l’intervento della polizia anche al pronto soccorso del Sant’Anna e San Sebastiano.

Vecchi rancori e l’investimento nei pressi di un bar a Puccianiello

Stando alle prime ricostruzioni, come riportato da Caserta News, all’origine dell’accaduto ci sarebbero precedenti dissapori tra i ragazzi, con rapporti ormai compromessi da tempo. Uno dei due, mentre si trovava alla guida della propria automobile, avrebbe raggiunto il rivale e lo avrebbe colpito intenzionalmente con il veicolo. In quel momento, il giovane investito era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all’interno di un’area verde situata nelle vicinanze di un bar della frazione.

L’episodio avrebbe provocato momenti di forte preoccupazione, richiedendo l’intervento dei soccorsi e il successivo trasferimento dei protagonisti della vicenda presso la struttura sanitaria casertana. Rimangono da accertare le circostanze precise dell’investimento e le ragioni che avrebbero portato il conducente a compiere il gesto.

Investito davanti al bar, poi la rissa all’ospedale: cos’è successo

Quello che inizialmente sembrava un episodio circoscritto alla zona del bar non si sarebbe concluso con l’arrivo dei due giovani in ospedale. Entrambi sono stati accompagnati al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in via Tescione, ma proprio all’interno del pronto soccorso si sarebbe verificato un secondo momento di tensione. I ragazzi avrebbero ripreso a discutere, dando vita a un nuovo acceso confronto che avrebbe rischiato di compromettere la tranquillità degli ambienti ospedalieri.

La situazione ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato assegnati al posto fisso presente nella struttura, con il supporto degli operatori della vigilanza privata. L’obiettivo era interrompere il litigio e impedire che lo scontro potesse degenerare ulteriormente, mettendo a rischio anche le altre persone presenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e della vigilanza ha quindi permesso di riportare la calma e ripristinare le condizioni di sicurezza per malati, accompagnatori e personale sanitario. Restano da chiarire eventuali conseguenze dell’accaduto sul piano giudiziario e le responsabilità dei due giovani.