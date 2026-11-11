Uomo trovato morto sulla Statale del Sempione: si cerca l'auto pirata che lo avrebbe travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso.

Un uomo trovato morto lungo la Statale del Sempione, alcuni frammenti di un’auto bianca sull’asfalto e il conducente che avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo l’impatto. È caccia alla vettura pirata nel Varesotto: gli investigatori ipotizzano un investimento mortale seguito dalla fuga.

Uomo trovato morto sulla Statale del Sempione: si cerca l’auto pirata

Un uomo, cittadino straniero e al momento ancora senza identità, è stato trovato senza vita lungo la Statale del Sempione, nel tratto compreso tra Casorate Sempione e Somma Lombardo, in provincia di Varese. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un investimento mortale seguito dalla fuga del conducente, che non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Come riportato da Fanpage, la segnalazione è arrivata nella mattinata di mercoledì 11 novembre, poco prima delle 8:40, quando un automobilista di passaggio ha notato il corpo dell’uomo ai margini della carreggiata, vicino a un albero e parzialmente nascosto dalla vegetazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non è stato possibile fare nulla: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo del ritrovamento.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che procedono per le ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso.

I frammenti di un’auto bianca e lo zaino vicino al cadavere sulla Statale del Sempione

A fornire indicazioni importanti sulla possibile dinamica sono soprattutto i reperti individuati nei pressi del corpo. Come riportato da Radio Lombardia, sull’asfalto i militari hanno recuperato diversi frammenti di carrozzeria di colore bianco, che potrebbero appartenere alla vettura coinvolta nell’investimento. A poca distanza è stato trovato anche un piccolo zaino nero, presumibilmente appartenente alla vittima e potenzialmente utile per raccogliere elementi sulla sua identità. Per identificarlo saranno comunque necessari gli accertamenti dattiloscopici.

Gli investigatori stanno concentrando le ricerche su un’automobile bianca, escludendo al momento l’ipotesi di un furgone o di un mezzo pesante. Per rintracciare il conducente in fuga sono in corso verifiche sulle telecamere di sorveglianza della zona e controlli presso le carrozzerie del territorio.