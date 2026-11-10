Dramma ad Asiago, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita durante una battuta di caccia nei boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni. Roberto Primon, storico macellaio molto conosciuto in paese, è stato trovato morto da alcuni escursionisti nei pressi del Golf Club.

Roberto Primon trovato morto durante una battuta di caccia: il fucile vicino al corpo

Il macellaio, molto conosciuto in paese, era uscito per una battuta di caccia nella mattinata di lunedì 9 novembre 2026. A rinvenire il suo corpo sono stati alcuni escursionisti che, durante una passeggiata nei pressi del Golf Club, hanno notato l’uomo riverso a terra, con il fucile accanto. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, ma per il 56enne non c’era ormai più nulla da fare.

Il personale sanitario del Suem, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatarne il decesso, che sarebbe avvenuto alcune ore prima del ritrovamento.

Stando alle prime ricostruzioni, come riportato da Il Dolomiti, Primon avrebbe accusato un malessere mentre si trovava nel bosco e avrebbe deciso di interrompere la battuta per fare ritorno alla propria automobile.

Dopo aver raggiunto una strada sterrata nella zona del Turcio, non lontano dalla vettura, le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente, fino al collasso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un improvviso malore, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause della morte.

Il macellaio era un volto storico di Asiago: lascia la moglie e quattro figli

La morte di Roberto Primon ha colpito profondamente la comunità di Asiago. L’uomo era molto conosciuto per il suo lavoro nella storica macelleria di famiglia in via Patrioti, un’attività le cui origini risalgono al bisnonno e diventata negli anni un punto di riferimento per il paese. Dietro il bancone, Roberto si era fatto apprezzare per la professionalità e la disponibilità nei confronti dei clienti.

Grande appassionato di caccia, aveva trascorso proprio nei boschi dell’Altopiano le ultime ore della sua vita. Lascia la moglie Monica Pesavento e quattro figli. I funerali saranno celebrati giovedì 12 novembre 2026, alle 10:30, nel Duomo di Asiago, con partenza dall’ospedale cittadino.