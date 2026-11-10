Strage sul lavoro nella fabbrica di componenti per iPhone: morti tre operai

Tragedia sul lavoro in India, dove tre operai sono morti all’interno di uno stabilimento che produce componenti per gli iPhone di Apple. I lavoratori sarebbero rimasti intossicati durante alcuni interventi di manutenzione a un serbatoio. Sulla vicenda sono attesi accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dei decessi.

India, tragedia nello stabilimento Tata Electronics: tre operai morti per sospetta asfissia

Tre lavoratori hanno perso la vita in un grave incidente sul lavoro all’interno di uno stabilimento della Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri, nello Stato indiano del Tamil Nadu. La fabbrica, situata nei pressi della città di Hosur, è impegnata nella produzione di componenti destinati agli iPhone di Apple. Secondo quanto riportato dal quotidiano The New Indian Express, le vittime, di 25, 28 e 32 anni, sarebbero rimaste intossicate durante alcuni interventi di manutenzione e pulizia presso un serbatoio collegato all’impianto di trattamento delle acque reflue.

I tre operai, dipendenti di una società subappaltatrice incaricata della manutenzione del sistema di filtraggio, sarebbero entrati in contatto con gas potenzialmente tossici. Le salme sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti autoptici, necessari a chiarire le cause esatte della morte.

La dinamica dell’incidente e le indagini sulle cause della morte

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe iniziato quando uno dei lavoratori si è sporto all’interno del serbatoio, perdendo conoscenza dopo aver inalato le esalazioni presenti nell’ambiente. Un collega sarebbe immediatamente intervenuto per tentare di salvarlo, ma avrebbe perso i sensi a sua volta. Anche un terzo operaio, entrato successivamente per prestare soccorso ai due, sarebbe rimasto coinvolto. A dare l’allarme è stato un quarto componente della squadra, che ha assistito alla scena.

I tre uomini sono stati recuperati e trasportati in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra dell’Industria del Tamil Nadu, Virudhai Magal Keerthana, che attraverso un messaggio su X ha ribadito: «La sicurezza e la dignità di ogni lavoratore devono rimanere al primo posto». Il gruppo Tata, secondo le prime informazioni, non ha rilasciato commenti sull’accaduto. Apple, invece, avrebbe manifestato l’intenzione di avviare un’indagine per fare luce sulle circostanze dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.