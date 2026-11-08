Uno schianto terribile, vagoni sollevati da terra e urla di panico e terrore. É quanto accaduto nelle scorse ore in Egitto, teatro di un gravissimo disastro ferroviario. Una collisione tra due convogli, secondo quanto riportato dai media locali, con decine di vittime e feriti accertati. Il tutto nella stessa zona teatro, nel 2002, del peggior incidente ferroviario della storia del Paese, quando un incendio divampò su un treno che trasportava turisti in vacanza a sud del Cairo provocando la morte di 370 persone.

Incidente ferroviario gravissimo in Egitto: morti e feriti nello schianto tra treni

I 110 milioni di abitanti dell’Egitto dipendono fortemente dal trasporto ferroviario, ma la rete, una delle più grandi dell’Africa, è stata ripetutamente teatro di incidenti mortali. Nel corso dell’ultimo decennio, l’Egitto ha investito miliardi di dollari nell’ammodernamento delle sue infrastrutture di trasporto, tra cui nuove autostrade e linee ferroviarie ad alta velocità, ma deve ancora rinnovare gran parte della sua rete ferroviaria, ormai obsoleta.

Secondo quanto riferito dalle autorità ferroviarie egiziane nelle scorse ore un treno in viaggio da Giza a Fayoum si è scontrato con un altro convoglio diretto a sud, dal Cairo verso Assuan.

Scontro tra treni in Egitto: il bilancio delle vittime e dei feriti

Le autorità hanno dichiarato di aver avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente, avvenuto nello stesso luogo del peggior disastro ferroviario nella storia dell’Egitto.

Lo schianto ha provocato il deragliamento di diversi vagoni, morti e feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Il ministero della Salute ha dichiarato che, secondo un primo bilancio, sette passeggeri sono morti nell’incidente, mentre altri 112 sono attualmente ricoverati in ospedale nella zona di Giza per le ferite riportate. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato di seguire l’incidente “con grande preoccupazione” e di aver ordinato alle autorità di condurre un’indagine urgente per “indirizzare alla giustizia chiunque risulti responsabile di negligenza”. Le squadre di soccorso hanno impiegato delle gru per rimuovere i rottami, ha dichiarato l’autorità.