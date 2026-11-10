Terremoto Campi Flegrei, cresce l'attenzione dei residenti dopo il nuovo movimento tellurico: sui social sono comparsi numerosi racconti di chi ha avvertito il sisma e il boato.

Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei nella serata di lunedì 9 novembre 2026. Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato registrato alle 20:45 nell’area di Agnano e avvertito in diversi quartieri di Napoli e a Pozzuoli. Numerose le segnalazioni dei residenti, mentre il sindaco Gigi Manzoni ha diffuso un aggiornamento con i dati comunicati dall’Osservatorio Vesuviano.

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.2 avvertita a Napoli

Il movimento tellurico è stato registrato alle 20:45, con una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter. L’evento ha avuto origine nell’area di Agnano, nei pressi di via San Gennaro Agnano, ed è stato percepito in diversi quartieri della zona occidentale di Napoli.

Tra le aree interessate dalle segnalazioni dei residenti figurano Fuorigrotta e Bagnoli, oltre a Pozzuoli e ad altre località comprese nella caldera.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, il sisma si è verificato a una profondità stimata tra circa 1 e 3 chilometri. I dati iniziali sono stati successivamente aggiornati, con una localizzazione dell’evento a 2,67 km di profondità e una magnitudo di 2.2 ± 0.3.

In diversi casi, gli abitanti avrebbero avvertito anche un boato associato alla scossa.

Il sindaco di Pozzuoli informa i cittadini: le comunicazioni dell’Osservatorio Vesuviano

Come avviene abitualmente in occasione degli eventi sismici nell’area flegrea, anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha informato la popolazione attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il primo cittadino ha riportato i dati trasmessi dall’Osservatorio Vesuviano, precisando che il terremoto è stato localizzato nei pressi di via San Gennaro Agnano.

«L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.2 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 20:45 ora locale (UTC ore 19:45) del 09/11/2026, alla profondità di 2,67 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro», ha scritto Manzoni.

Nel frattempo, le segnalazioni dei residenti hanno iniziato a circolare anche nei gruppi social dedicati al territorio flegreo, dove diversi cittadini hanno raccontato di aver percepito distintamente il movimento della terra.