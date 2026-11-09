Si è costituito il 51enne che ha investito e ucciso Roberto Cervellati, il fisico e ricercatore dell’Enea travolto da un monopattino elettrico a Roma. L’uomo si è presentato spontaneamente dai carabinieri dopo essersi allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. L’anziano, prossimo a compiere 93 anni, è morto in ospedale il giorno successivo all’impatto.

La Procura indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’incidente in viale Angelico, le indagini e l’autopsia: chi era Roberto Cervellati

Secondo le prime ricostruzioni, Cervellati stava tornando a casa dopo aver acquistato un avocado quando è stato investito dal monopattino. La caduta sull’asfalto gli ha provocato lesioni gravissime, che hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale.

Due commercianti del Bangladesh avrebbero assistito alla scena, cercando anche di fermare il conducente prima che si allontanasse. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Roma e affidati agli agenti della Polizia Locale del gruppo Prati, hanno previsto la raccolta delle testimonianze e l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Prima che il 51enne si presentasse spontaneamente, gli investigatori stavano cercando anche il monopattino nero privo di targa utilizzato durante l’investimento.

Nei prossimi giorni il magistrato disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso e fornire ulteriori elementi sulla dinamica dell’incidente.

La scomparsa di Cervellati rappresenta una perdita importante anche per il mondo scientifico. Fisico e ricercatore dell’Enea, aveva preso parte a sette spedizioni scientifiche in Antartide, arrivando a ricoprire l’incarico di capo della missione italiana. Il suo impegno nella ricerca era stato riconosciuto nel 2006, quando un ghiacciaio di circa 9,5 chilometri nella Terra di Ellsworth era stato intitolato proprio a lui con il nome di Cervellati Glacier.

Roberto Cervellati travolto e ucciso da un monopattino a Roma: si costituisce il conducente

Come riportato da Rai News, si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine il 51enne ritenuto responsabile dell’incidente costato la vita a Roberto Cervellati, fisico e ricercatore dell’Enea, investito da un monopattino elettrico in viale Angelico, nel quartiere Prati a Roma. L’anziano, che avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 13 novembre, è morto sabato al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Dopo l’impatto, avvenuto venerdì mentre camminava nei pressi della pista ciclabile, l’uomo alla guida del mezzo si sarebbe fermato per alcuni minuti, per poi allontanarsi senza prestare assistenza. Il 51enne si è successivamente presentato alla stazione dei carabinieri di Trastevere, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti il pubblico ministero contesta le ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso.