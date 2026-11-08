Un incidente gravissimo avvenuto su una pista ciclabile, è costato la vita a Roberto Cervellati. É stato infatti travolto, mentre camminava, da un monopattino pirata il cui conducente subito dopo l’impatto si è dato alla fuga. Ricoverato d’urgenza in ospedale, Cervellati è deceduto il giorno dopo il grave impatto. Avviate indagini immediate.

Travolto da un monopattino e morto in ospedale: è morto Roberto Cervellati

É caccia al monopattino pirata per identificare la persona responsabile della morte di Roberto Cervellati. Il noto fisico è stato investito mentre, a Roma, camminava sulla pista ciclabile di viale Angelico, riportando gravissime ferite. Soccorso d’urgenza Cervellati, che a breve avrebbe compiuto 93 anni, è stato ricoverato all’ospedale Policlinico Gemelli della Capitale ma una manciata di ore dopo è morto.

Lo scienziato vantava una carriera ricchissima e tra le altre cose aveva guidato la missione dell’Enea in Antardite rivestendo un ruolo di primaria importanza nella ricerca.

Morto Roberto Cervellati: è caccia al monopattino pirata

Le indagini sono state avviate immediatamente cercando, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, di arrivare al più presto all’identificazione del responsabile.

La persona che ha travolto il fisico infatti non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce senza allertare i soccorsi. L’incidente si è verificato venerdì 6 novembre, in orario pomeridiano, ma solo nel fine settimana è stato reso noto. Il 92enne è stato successivamente soccorso in prossimità del civico 70 di viale Angelico ma le sue condizioni sono drasticamente peggiorate fino a quando è sopraggiunto il decesso. Anche per tale motivo, il responsabile rischia ora l’accusa di omicidio stradale. A tal proposito le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi utili ed ascoltando eventuali testimoni del fatto.