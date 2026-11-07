Un uomo di 35 anni di Vicenza e di origini marocchine è stato arrestato per tentato femminicidio: avrebbe accoltellato la compagna.

Tentato femminicidio a Vicenza, dove un uomo di 35 anni di origini marocchine è stato arrestato: avrebbe prima accoltellato la compagna, poi le avrebbe fratturato il cranio. I dettagli.

“Tentato femminicidio, cranio fratturato”. Accoltella la compagna al culmine di una lite

Alla periferia di Vicenza, nella notte del 4 novembre scorso, al culmine di una lite un uomo di 35 anni di origini marocchine e che di lavoro fa il barbiere avrebbe tentato di uccidere la compagna.

La notizia, anticipata dai quotidiani del gruppo Nem, è stata confermata dalla questura di Vicenza in una nota. Secondo quanto sarebbe stato accertato per il momento dalla Polizia, il 35enne, che viveva assieme alla compagna e alla figlia di lei, forse a causa dello stato di alterazione alcolica, avrebbe litigato con la compagna, ferendola con un’arma da taglio e fratturandole il cranio.

L’uomo l’avrebbe colpita con almeno 5 fendenti ferendola alle braccia e in modo grave al volto. Attualmente la donna si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza: le sue condizioni sarebbero molto gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi. Durante l’aggressione, inoltre, il 35enne avrebbe anche inseguito la figlia della donna, la quale sarebbe però riuscita a mettersi in salvo.

Accoltella la compagna e le frattura il cranio: 35enne arrestato per tentato femminicidio

Come visto un uomo di 35 anni di origini marocchine avrebbe accoltellato la compagna arrivando anche a fratturarle il cranio. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe raggiunto Castelfranco Veneto in treno per rifugiarsi in una casa di un conoscente. Giovedì mattina è stato però rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile, che lo hanno immediatamente fermato: è accusato di tentato omicidio aggravato. Ora si attende l’udienza di convalida del fermo davanti al gip, mentre proseguono le indagini al fine di riscostruire con esattezza che cosa è successo nella notte del 4 novembre scorso.