Grave incidente stradale lungo la Statale 128 a Ussana, dove due auto si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento di cinque persone. Tre sono state trasportate in ospedale in codice rosso, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.

L’intervento dei soccorsi e le indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di accompagnarli nelle strutture ospedaliere. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza delle vetture incidentate e della carreggiata, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo. A raggiungere il tratto stradale sono stati inoltre i Carabinieri della Compagnia di Dolianova e il personale dell’Anas.

I militari hanno avviato gli accertamenti e svolto i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e individuare le eventuali responsabilità.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato lo scontro: al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle persone coinvolte e sulle loro condizioni cliniche.

Schianto frontale tra due auto a Ussana, cinque feriti: tre sono gravi

Come riportato da La Nuova Sardegna, grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 8 novembre lungo la Strada Statale 128, nel territorio di Ussana, in provincia di Cagliari. Due automobili, per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte in un violento impatto frontale. Il bilancio è di cinque persone ferite, tre delle quali hanno riportato lesioni tali da richiedere il trasferimento in ospedale in codice rosso. Per gli altri due coinvolti, invece, i sanitari hanno disposto il ricovero in codice giallo. L’incidente ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi, allertati dopo la segnalazione dello schianto.