Le principali borse asiatiche hanno chiuso la giornata in territorio positivo, ribaltando i ribassi registrati nelle sedute precedenti. Il rinnovato ottimismo è legato in parte alla fiducia ritrovata negli investimenti legati all’intelligenza artificiale, dopo le preoccupazioni sorte in seguito alla vittoria dei Democratici alle recenti elezioni di midterm negli Stati Uniti.

Parallelamente, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano a comparire tra i fattori di rischio, ma non hanno impedito ai mercati di registrare guadagni. Il sentimento di mercato è inoltre influenzato dalle recenti dichiarazioni di importanti fondi di venture capital, che vedono l’AI come motore di crescita a medio termine.

Andamento dei principali indici azionari asiatici

Il Tokyo Stock Exchange ha registrato un balzo del +2,33%, mentre il Taiwan ha chiuso con un notevole +4,94%, segnando le performance più marcate della sessione. Anche i mercati di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen, ancora in contrattazione, hanno mostrato segnali di crescita: rispettivamente +0,23%, +0,44% e +0,28%. Al contrario, Seoul e Mumbai hanno subito leggere flessioni, con –0,81% e –0,27%.

Dettagli per paese

Questi movimenti riflettono una combinazione di fattori locali e globali. A Tokyo, il rally è stato sostenuto da dati favorevoli sul consumo interno, mentre a Taiwan la crescita è stata alimentata da ordini nel settore dei semiconduttori, strettamente legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. I incrementi minori di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen indicano una ripresa cauta, ma costante, delle azioni tecnologiche regionali.

Valute e prospettive macroeconomiche

Nel mercato valutario lo yen si mantiene stabile rispetto al dollaro, quotato a 158,20, e all’euro a 176,60. La neutralità del giapponese suggerisce che gli investitori non prevedono variazioni improvvise nella politica monetaria, ancor più dopo la recente attenzione verso le inflazioni negli Stati Uniti.

In agenda, la Germania deve presto pubblicare la sua bilancia commerciale, dato che i dati di esportazione influenzano le valutazioni dei mercati europei. Parallelamente, la Fed di New York sta per rilasciare le proprie previsioni sull’inflazione, elemento cruciale per gli operatori che monitorano le aspettative di tassi di interesse. Entrambi gli indicatori saranno letti attentamente per valutare se il trend positivo delle borse asiatiche potrà mantenersi nel medio periodo.

Nel complesso, la sinergia tra la ripresa dei principali indici, la stabilità dello yen e le attese su dati macroeconomici chiave crea un quadro di fiducia cauta. Gli analisti avvertono, tuttavia, che eventuali escalation nei conflitti del Medio Oriente o variazioni repentine nelle politiche fiscali statunitensi potrebbero invertire rapidamente la tendenza positiva.