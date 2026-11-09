Nuova scossa di terremoto, forte boato e paura tra i residenti: tante segnalazioni

L'INGV ha confermato la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 dopo la prima stima provvisoria. Il movimento tellurico ha interessato un'area estesa.

Paura nel tardo pomeriggio di domenica 8 novembre in Calabria, dove una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Catanzaro. Il sisma è stato avvertito in diversi centri della regione, provocando apprensione tra i residenti. Numerose le segnalazioni pubblicate sui social subito dopo il movimento tellurico.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 nel Catanzarese: epicentro vicino a Serrastretta

Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 17:58 di domenica 8 novembre 2026 nella provincia di Catanzaro. Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il punto di origine del terremoto è stato individuato a circa 3 chilometri a sud-est di Serrastretta, nel territorio del Lametino. L’evento si è verificato a una profondità di 10,1 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala sismica dell’istituto a Roma.

Il valore aggiornato ha sostituito la prima valutazione provvisoria, che collocava l’intensità del fenomeno in un intervallo compreso tra 3.2 e 3.7.

La scossa avvertita a Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza: paura tra i residenti

Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente in diversi comuni, non soltanto nelle località più vicine all’epicentro. Numerose testimonianze sono arrivate da Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza, con segnalazioni anche da San Lucido, nel Cosentino.

Sui social diversi cittadini hanno descritto i momenti di paura: «Fortissimo a Catanzaro», ha scritto qualcuno, mentre altri hanno raccontato di aver avvertito «prima il boato, poi la scossa». Tra i commenti anche chi ha riferito che «il divano tremava».

La preoccupazione è stata alimentata anche da un precedente episodio sismico: pochi giorni prima, infatti, un terremoto di magnitudo 3.6 aveva interessato il Cosentino. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. Sono comunque in corso gli accertamenti e le verifiche sul territorio da parte delle autorità competenti e della Protezione Civile per monitorare eventuali conseguenze della scossa.