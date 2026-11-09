Alla vigilia del vertice dei leader del G7 a Parigi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lanciato un avviso urgente: la guerra ibrida – che combina aggressioni cibernetiche, disinformazione e pressioni diplomatiche – deve diventare la priorità dell’incontro europeo. Il presidente della Farnesina ha illustrato come le recenti operazioni di hacking, attribuite al gruppo filorusso “Noname057”, abbiano colpito direttamente la sua persona e la sua famiglia, attirando l’attenzione su una nuova fase della strategia russa.

Il malware alla base della minaccia contro Tajani

Nel giorno precedente alla riunione di Parigi, il gruppo “Noname057” ha pubblicato sul dark web dati sensibili del ministro, offrendo una ricompensa per ulteriori informazioni. Antonio Tajani ha definito questi attacchi “parte di una strategia più ampia” volta a seminare caos e indebolire la coesione europea.

Cyber-spionaggio e harassment digitale sono ora usati come armi di pressione contro i decisori politici, complicando il tradizionale panorama della sicurezza internazionale.

Reazione istituzionale e coordinamento con l’Intelligence

Il ministro ha sottolineato che, dal primo gennaio, la Farnesina ha riorganizzato la sua struttura interna, creando una direzione generale e una sala operativa cyber operante 24 ore su 24.

Tale unità è collegata all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e collabora strettamente con le forze dell’ordine, la Polizia Postale e le autorità di intelligence. Tajani ha precisato che, finché non saranno disponibili prove concrete, non è prevista una convocazione dell’ambasciatore russo, ma la difesa cibernetica resta attiva e pronta a rispondere.

La Sala Cyber della Farnesina: numeri e risultati concreti

Secondo il comunicato interno, dalla sua attivazione all’inizio del 2026, la Sala Cyber ha intercettato più di 630.000 eventi malevoli e neutralizzato circa 3,5 milioni di e-mail dannose. Questi dati testimoniano l’impatto reale delle operazioni di difesa, che includono monitoraggio continuo, analisi delle firme di malware e blocco proattivo degli attacchi in arrivo. Il centro è stato inoltre visitato dai ministri degli Esteri tedeschi e cechi, Wadephul e Macinka, che hanno definito il modello “un esempio di buona pratica europea”.

Strategie operative e capacità di risposta

Le attività della Sala includono la analisi comportamentale dei traffici sospetti, la condivisione di indicatori di compromissione con partner internazionali e l’attivazione di protocolli di emergenza per i siti istituzionali. Quando il presidente Zelensky è stato ospite a Roma, la Farnesina ha subito un massiccio attacco contro il proprio portale web; grazie alla difesa proattiva, l’attacco è stato respinto senza conseguenze per i servizi digitali italiani.

Implicazioni politiche e la sfida al G7

Tajani ha ribadito che la minaccia è a 360 gradi e non si limita a hacking di reti governative, ma si estende a infrastrutture critiche, ospedali e segreti industriali. Alla luce di queste constatazioni, il ministro intende portare il tema al tavolo del G7 di Parigi, chiedendo una risposta coordinata e una pressione diplomatica più forte contro Mosca. “Io mi auguro che domani si possa dare un segnale forte nel G7”, ha dichiarato, evidenziando che la guerra ibrida richiede una presa di coscienza collettiva da parte di tutti gli alleati.

Nel dibattito interno, il ministro della Difesa Giuseppe Crosetto ha chiesto che la sicurezza digitale diventi una priorità nazionale, mentre l’opposizione è stata accusata di contraddizione: richiedere sicurezza ma opporsi a spese per la difesa cibernetica. Stefano Bonaccini ha invece lanciato un appello contro l’uso dell’intelligenza artificiale in campagne elettorali, definendo la manipolazione digitale un rischio per la democrazia.

La Farnesina sta consolidando la propria capacità di risposta alle minacce informatiche, ma il ministro avverte che la lotta contro la guerra ibrida è appena iniziata. Il prossimo G7 sarà quindi cruciale per definire una strategia europea condivisa, capace di contrastare le operazioni clandestine e di proteggere le istituzioni democratiche da future aggressioni digitali.