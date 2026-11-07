Nel clima acceso della prossima elezione presidenziale francese, il nome di Jean-Luc Mélenchon torna al centro del dibattito. Il candidato di La France Insoumise, noto per le sue posizioni anti-neoliberiste, ha spostato il fuoco sulla politica estera, indicando il conflitto israelo-palestinese come una delle prove decisive per la sua leadership.

La sua agenda prevede un approccio più critico verso Israele, in particolare contro le recenti iniziative di annessione dei territori occupati.

La proposta di Mélenchon arriva in un momento in cui le parole di genocidio stanno circolando in diversi organi internazionali per descrivere le operazioni militari israeliane a Gaza. Secondo le sue dichiarazioni, la crisi umanitaria deve essere affrontata con azioni concrete, non soltanto con condanne diplomatiche.

Il candidato ha dichiarato che, in caso di vittoria, il suo governo adotterà una linea di sostegno attivo ai palestinesi, opponendosi fermamente a qualsiasi forma di espansione territoriale.

Mélenchon proclama un sostegno attivo alla causa palestinese

Durante un comizio a Parigi, il politico ha elencato una serie di misure che intende imporre: riconoscimento immediato di uno Stato palestinese con confini basati sulle linee del 1967, sanzioni economiche mirate contro le imprese israeliane coinvolte nell’occupazione, e la sospensione della cooperazione militare francese con Israele.

Ha sottolineato che la politica estera della Francia non può più chiudere gli occhi di fronte a quello che definisce genocidio in corso a Gaza.

Impegni concreti per la politica estera francese

Il programma prevede, inoltre, la richiesta di un mandato delle Nazioni Unite per una missione di monitoraggio dei confini della Cisgiordania, al fine di impedire ulteriori atti di annessione. Mélenchon vuole che la Francia utilizzi la sua posizione di membro permanente del Consiglio di Sicurezza per bloccare qualsiasi proposta di riconoscimento internazionale di territori occupati. Inoltre, suggerisce l’istituzione di un fondo di aiuto umanitario destinato direttamente alle comunità palestinesi più colpite dal conflitto.

Possibili ripercussioni in Francia e nella diplomazia internazionale

Le proposte di Mélenchon, sebbene appoggiate da una parte consistente della sinistra francese, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i partiti tradizionali. Alcuni leader di centro-destra hanno avvertito che una politica così netta rischia di allontanare le imprese francesi dall’area del Medio Oriente, compromettendo gli interessi economici del Paese. Al contempo, diversi gruppi della società civile hanno accolto con entusiasmo le sue parole, considerandole un passo necessario verso una politica più etica e coerente con i valori repubblicani.

Reazioni dei partiti e della società civile

Il Partito Socialista ha espresso una posizione più moderata, proponendo un dialogo multilaterale anziché sanzioni unilaterali, mentre il fronte di estrema destra ha denunciato le dichiarazioni di Mélenchon come una minaccia alla sicurezza nazionale. Organizzazioni non governative, tra cui Amnesty International Francia, hanno invece elogiato il coraggio del candidato nell’affrontare apertamente quella che definiscono una politica di occupazione sistemica.

Il contesto attuale di Gaza e della Cisgiordania

Il conflitto in corso vede ancora una volta Gaza sotto un blocco militare che ha ridotto a livelli critici l’accesso a cibo, acqua e assistenza sanitaria. Nel frattempo, la Cisgiordania è teatro di nuovi insediamenti israeliani, considerati illegali dalla maggior parte della comunità internazionale e visti come una forma di annessione de facto. Queste dinamiche alimentano una crescente pressione su tutti gli attori internazionali, rendendo le parole di Mélenchon particolarmente rilevanti in un periodo di tensione crescente.