Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Fieracavalli 2026, a Verona. La presidente del Consiglio ha partecipato alla 128ª edizione della manifestazione, concedendosi anche un breve giro in sella a un cavallo bianco tra gli applausi e i selfie dei presenti. Nel corso dell’appuntamento ha parlato del valore della filiera equestre, ma ha risposto anche alle domande dei giornalisti su cyberattacchi, sicurezza ed elezioni americane.

Ippoterapia, cyberattacchi ed elezioni Usa: le dichiarazioni della presidente Meloni

Nel corso della visita a Verona, Meloni ha affrontato anche altri temi di attualità, soffermandosi in particolare sulle iniziative sociali legate al mondo dei cavalli. Rispondendo a una domanda sui progetti rivolti alle persone con disabilità, la premier ha evidenziato il lavoro portato avanti insieme al Ministero per le Disabilità e al ministro Alessandra Locatelli, citando il sostegno all’ippoterapia e ad altre attività finanziate.

«È un settore che bisogna incentivare, soprattutto di fronte alle difficoltà che noi abbiamo, soprattutto dei giovani in questo tempo», ha affermato. Dalla dimensione economica a quella sociale, il comparto equestre è stato quindi al centro delle considerazioni della presidente del Consiglio, che ha ribadito la necessità di valorizzarne le potenzialità.

A margine dell’appuntamento, la premier ha risposto anche alle domande dei cronisti sui recenti attacchi hacker e sulle minacce alle infrastrutture civili.

Meloni ha precisato che non è ancora possibile stabilire se gli episodi registrati in diversi Paesi, tra cui l’attacco al plasma in Francia, i falsi allarmi bomba sugli aerei e le aggressioni ai generi alimentari, siano collegati tra loro. Tuttavia, ha osservato, «ci dicono sicuramente tutti la stessa cosa, che oggi a essere sotto attacco sono le infrastrutture civili». Tra gli obiettivi potenzialmente esposti ha menzionato «i beni alimentari, gli ospedali, può essere la sanità» e i mezzi di trasporto. Da qui la difesa della necessità di investire nella sicurezza: «Quando parliamo di spese di difesa e sicurezza in un tempo come questo non stiamo parlando semplicemente di armi, stiamo parlando di mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini».

Spazio anche alla politica internazionale, con un riferimento alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Sull’esito del voto, Meloni ha dichiarato di non voler intervenire nelle dinamiche politiche di altri Paesi: «Gli americani hanno deciso e le elezioni sono libere e sovrane e io non amo l’ingerenza nelle dinamiche altrui». La premier ha poi assicurato che il risultato elettorale non avrà conseguenze sui rapporti tra Roma e Washington: «Non cambia assolutamente nulla dei nostri rapporti con gli americani». Infine, rispondendo a una domanda sul possibile impatto del voto americano sui negoziati internazionali, ha ribadito l’importanza di accelerare verso una soluzione diplomatica: «Dobbiamo sbrigarci perché sarebbe una buona notizia se ci fosse un’accelerazione verso un percorso negoziale». E ha concluso: «Sto facendo quello che posso perché l’Europa sia pronta», rivendicando il contributo dell’Italia nella ricerca di possibili soluzioni.

Meloni a sorpresa a Fieracavalli 2026: la premier sale in sella a un cavallo bianco

Visita a sorpresa per Giorgia Meloni alla 128ª edizione di Fieracavalli, in programma venerdì 6 novembre negli spazi di Veronafiere. La presidente del Consiglio ha partecipato per la prima volta ufficialmente allo storico appuntamento dedicato al mondo equestre, attirando l’attenzione dei visitatori tra fotografie, selfie e saluti. Durante il percorso tra gli stand, la premier ha assistito a un’esibizione organizzata nell’area del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), prima di decidere di salire a cavallo. In sella a un esemplare bianco, ha percorso un breve tratto all’interno di uno spazio delimitato, salutando le persone che assistevano alla scena. Successivamente ha raggiunto anche l’area esterna della manifestazione, dove ha visitato un recinto con alcuni pony.

Interpellata dai giornalisti sulle aspettative per l’evento, Meloni ha sottolineato l’importanza economica e occupazionale del comparto equestre, nonostante le difficoltà del momento. «Mi aspetto il racconto di una filiera che continua a dare soddisfazioni, nonostante il periodo, come sappiamo, complesso che stiamo attraversando», ha dichiarato. La presidente del Consiglio ha quindi ricordato i numeri del settore, che coinvolge circa centomila persone, considerando anche l’indotto, e genera tre miliardi di euro di fatturato. Un’occasione, secondo la premier, per ribadire la vicinanza delle istituzioni a una realtà che rappresenta una delle eccellenze italiane. «Credo che sia giusto, come istituzioni, esserci, portare la propria attenzione», ha aggiunto, richiamando anche i provvedimenti adottati dall’esecutivo a sostegno della filiera.