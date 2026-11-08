Un’intervista che ha acceso i riflettori: tra parole dure, accuse di violenza sulla privacy e minacce legali, Diaco e Ravagnani si trovano al centro di una tempesta mediatica.

Nel fine settimana scorsa, l’intervista condotta da Pierluigi Diaco a Alberto Ravagnani è passata davanti a milioni di telespettatori, sia in diretta che in versione clip online. L’appuntamento, trasmesso da Rai nell’ambito del programma Ballando con le Stelle, ha rapidamente degenerato in una vera e propria controversia, alimentata da dichiarazioni rilasciate fuori dalle telecamere.

Ravagnani, ex prete e concorrente del talent di danza, ha raccontato di aver percepito una sorta di violenza psicologica prima ancora di mettersi di fronte al pubblico. Secondo le sue parole, alcuni scambi avuti nel camerino – dove erano presenti solo lui e Diaco – avrebbero messo a dura prova la sua privacy, spingendolo a sentirsi “turbato” durante la puntata.

Le dichiarazioni in diretta e le accuse di invasione della privacy

Durante la puntata, Ravagnani ha riferito al pubblico che, prima di entrare sul palco, era già scosso da “qualche cosa” accaduta dietro le quinte. Ha descritto la situazione come un tentativo di forzare la sua intimità, citando un motto evangelico per sottolineare il rifiuto di rispondere a domande troppo personali.

L’ex prete ha inoltre sottolineato che non ha alcun obbligo di fornire dettagli sulla sua vita privata, facendo riferimento a una presunta “violenza” verbale.

Le parole dette in camerino

Il giornalista Gennaro Marco Duello, che ha seguito la vicenda, ha indicato che le conversazioni avvenute con le telecamere spente hanno acceso i riflettori sulla questione. Secondo Duello, di quelle parole solo Diaco e Ravagnani sono a conoscenza; la ballerina Erica Martinelli non era presente nella stanza. Diaco avrebbe avvisato Ravagnani che le domande sarebbero state molto severe, un dettaglio già anticipato in un’intervista precedente a Le Iene.

Reazioni di Diaco, minacce legali e l’intervento della Rai

Di recente, Diaco ha risposto alle accuse lanciando un avvertimento legale a chiunque diffonda “presunte avance” mai avvenute, affermando che l’intera vicenda è stata fraintesa. Il conduttore ha rimarcato che il suo intento era semplicemente quello di avvisare l’ospite di un briefing rigoroso, non di mettere a disagio.

Le voci di una possibile “impennata” di tensione nei corridoi di viale Mazzini hanno spinto la direzione di Rai a chiedere chiarimenti. L’emittente intende verificare se il confronto avvenuto in camerino sia rimasto entro i limiti di un normale scambio preparatorio, oppure se abbia superato la soglia del rispetto della privacy.

Il commento di Ivan Zazzaroni, che ha definito la questione “un non tema nel 2026” riguardo all’orientamento sessuale, ha ulteriormente evidenziato la sensibilità dell’argomento. Ravagnani, dal canto suo, ha declinato diversi inviti a partecipare ad altri programmi, preferendo rimanere al di fuori dei riflettori finché la situazione non si chiarirà.

Prospettive future e possibile evoluzione

Al momento, la vicenda rimane aperta. La Rai, secondo le informazioni diffuse, sta valutando se avviare un’indagine interna per stabilire se le parole scambiate in camera siano ricadute in una violazione di privacy o se siano parte di un normale briefing televisivo. Nel frattempo, Diaco e Ravagnani continuano a ritirarsi dagli impegni pubblici, mentre l’opinione pubblica attende ulteriori chiarimenti.