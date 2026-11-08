La Juventus torna in campo nella Serie A per l’undicesima giornata, ospitando la Fiorentina all’Artemio Franchi. La partita, prevista per la serata di domenica 8 novembre, rappresenta l’ultimo impegno prima della breve pausa invernale e avrà un ruolo fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre nella classifica.

Data, ora e stadio della sfida

Il confronto è fissato per le 20:45 di domenica e si svolgerà allo storico Artemio Franchi di Firenze. Il capannone toscano, noto per la sua atmosfera accogliente, sarà teatro di un duello che chiude il turno 11, una giornata definita particolarmente intensa per i bianconeri e i viola. La presenza di tifosi di entrambe le parti renderà l’ambiente ancora più carico di aspettative, soprattutto visto il recente slancio mostrato dalla Juventus in Europa League.

Probabili formazioni e impostazione tattica

Fiorentina (4-3-3)

Secondo le ultime indisponibilità, la rosa del Fiorentina dovrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3. In porta la spalla di De Gea, difensori Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. A centrocampo la trinità Ndour, Fagioli e Brescianini, mentre l’attacco vedrebbe Mastantuono, Pellegrino e Njie in fase offensiva.

L’allenatore Vanoli punterà su una pressione alta e su ripartenze veloci, cercando di sfruttare la velocità dei tre attaccanti.

Juventus (3-4-3)

Il tecnico Spalletti ha optato per un 3-4-3, con Vicario in porta. La difesa a tre comprenderà Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo, i due carristi Kalulu e Douglas Luiz affiancheranno Koopmeiners e McKennie. In zona d’attacco, Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade dovranno mettere a segno contro una difesa toscana ormai provata. La strategia bianconera punta a dominare il possesso e a sfruttare la velocità dei tre attaccanti per creare spazi nella retroguardia viola.

Il contesto della 11ª giornata di Serie A

L’undicesimo turno di campionato è caratterizzato da numerosi “big match”. Prima della sfida Juventus-Fiorentina, c’è stata la cronometrata sfida Napoli-Lazio a pranzo, seguita dal derby Inter-Como al San Siro. Al contempo, squadre in lotta per la salvezza come Venezia-Udinese hanno acceso le contratture del Triveneto. La classifica vede la Juventus al settimo posto, mentre la Fiorentina tenta di allontanarsi dalla zona rossa. Un risultato positivo per i bianconeri potrebbe riportarli più vicini alla zona Champions, mentre la vittoria viola sarebbe un passo importante per allontanare la minaccia retrocessione.

Come seguire il match in diretta

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e, per gli abbonati Sky Sport, sul canale 214, incluso nella zona Dazn. Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming tramite l’app di Dazn, garantendo così la copertura anche a chi preferisce il digitale. L’opzione televisiva su Sky permette di usufruire di un commento esperto e di statistiche in tempo reale, mentre lo streaming offre la flessibilità di guardare il match da qualsiasi dispositivo con connessione internet.

In vista del prossimo impegno, la Juventus accoglierà il Venezia nella tredicesima giornata, mentre la Fiorentina dovrà affrontare il Monza in trasferta. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare i punti ottenuti domenica per costruire slancio nella seconda parte di stagione.