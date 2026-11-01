Nel pomeriggio della decima giornata di Serie A, l’Olimpico di Roma è stato teatro di una partita che ha cambiato le sorti della classifica. La squadra guidata da Gennaro Gattuso ha dovuto reagire contro un Cagliari determinato, ma alla fine ha chiuso i conti con il risultato di 2-1. Il risultato ha portato i biancocelesti a 28 punti, permettendo loro di guidare la classifica da soli per la prima volta dal 2010/11.

Rimonta di Isaksen e firma di Pinamonti

Il match è iniziato con un pronto vantaggio del Cagliari: al 20' Nzola ha trovato la rete su assist di Fadera, sfruttando un errore della difesa laziale. Dopo il gol, la Lazio ha aumentato la pressione, facendo emergere la capacità di pressing di Isaksen.

Al minuto 36, il giovane attaccante ha segnato il pareggio con un sinistro di prima intenzione, frutto di un assist di Noslin. Il gol, rapido e di taglio, ha riequilibrato i conti e ha acceso le speranze della squadra.

Il decisivo colpo di testa al 83'

Nel secondo tempo, Gattuso ha operato tre cambi chiave, inserendo Pedraza, Dele Bashiru e Pinamonti.

Quest’ultimo, subentrato poco prima, ha sfruttato un cross di Pedraza al 83' per insaccare di testa, chiudendo definitivamente la rimonta. Il risultato è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che hanno celebrato il terzo punto conquistato in dieci partite.

Impatto sulla classifica e prossimi impegni

Con la vittoria, la Lazio si erge a capo della graduatoria con 28 punti, tre in più dell’Inter e quattro sulla Roma. Il Cagliari, invece, resta fermo a 13 punti, dopo la sua quarta sconfitta consecutiva, rischiando di scivolare verso la zona di media classifica. Il prossimo impegno per i biancocelesti sarà il classico contro il Napoli, una prova di maturità per Zaccagni e per tutti i giocatori.

Le formazioni ufficiali hanno mostrato le scelte tattiche dei due allenatori: Gattuso ha schierato Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni, mentre Pisacane ha puntato su Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini, N’Zola. I cambi effettuati nel corso della partita hanno evidenziato la volontà di entrambe le guide di influenzare il risultato.

La rimonta orchestrata da Isaksen e la chiusura di Pinamonti hanno confermato la capacità della Lazio di reagire sotto pressione. Il club si prepara ora a difendere la testa di classifica contro avversari di alto livello, mentre il Cagliari dovrà riorganizzarsi per uscire dalla zona intermedia.